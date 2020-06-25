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اقتصاد

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يخسر 12 تريليون دولار بسبب أزمة كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال صندوق النقد الدولي امس إن الاقتصاد العالمي سيخسر 12 تريليون دولار جراء جائحة كورونا بعد أن خفض توقعات نمو مُظلمة بالفعل للمملكة المتحدة ودول متقدمة أخرى في عام 2020. 

وأضاف الصندوق - حسب صحيفة الجارديان البريطانية - أن الأمر سيستغرق عامين حتى يعود الإنتاج العالمي إلى المستويات التي سجلها في نهاية عام 2019 محذرا من أنه يجب على الحكومات أن تتوخى الحذر من إزالة الدعم المالي لاقتصاداتها الهشة. 

وفي تحديث للآفاق الاقتصادية التي نُشرت في أبريل الماضي قال صندوق النقد الدولي الذي مقره واشنطن إنه يتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنحو 4.9% هذا العام مقارنة بـ 3% تنبأ بها الصندوق في الربيع. 

وقال الصندوق إن جائحة الفيروس التاجي المستجد كان لها تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2020 أكثر مما كان متوقعا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون التعافي أبطأ. 

وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن يكون النمو العالمي 5.4% في عام 2021 انخفاضًا من 5.8 توقعها في أبريل الماضي، لكن الأسوأ أنه قد ينخفض إلى الصفر حال حدوث موجة ثانية من الوباء في أوائل العام المقبل. 

وقالت المستشارة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث "دفعت جائحة كوفيد 19 الاقتصادات إلى غلق كبير الأمر الذي ساعد على احتواء الفيروس وإنقاذ الأرواح لكنه أثار أيضا أسوأ ركود منذ الكساد الكبير". 

وأشارت جوبيناث إلى أن انخفاض الإنتاج في عام 2020 سيكون نصف الانخفاض الذي سُجل في أوائل الثلاثينيات وكانت نسبته 10%، موضحة أنه سيكون هناك انخفاض في مستويات المعيشة لـ 95 % من الدول هذا العام.
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