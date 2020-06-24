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فن

أطلق دورة إلكترونية استثنائية.. مهرجان "ترى كور" الفرنسي للأفلام القصيرة جدا يتحدى كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تسببت جائحة كورونا في توقف العديد من المهرجانات السينمائية واتخاذ الكثير منها قرارات بإلغاء دوراتها هذا العام.. في المقابل لم تستسلم القليل من المهرجانات للأزمة وقررت البحث عن بدائل حتى لا تتأثر فعالياتها بالوباء وانتشاره بصورة مخيفة.

ويأتي مهرجان ترى كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا في مقدمة المهرجانات العالمية التي لم تتأثر وقررت إدارته إقامة نسخة هذا العام وعرض أفلام مسابقاته الستة من خلال منصة إلكترونية استقبلت عروض الدورة الجديدة.

وقالت الدكتورة ريم لطفي سعد الممثل الرسمي  للمهرجان في مصر في تصريحات صحفية: إن عدد الدول التي ارسلت أفلاما والمشاركة بالمسابقات الدولية ما يقرب من ال  ٢٥ دولة وان عدد الافلام التي تسلمها المهرجان  ٣٠٠٠ فيلم فيما وصل عدد الأفلام المعروضة  في مسابقات المهرجان الستة ما يقرب من ال ١٤٢ فيلما.

واضافت: أنه إلى جانب المسابقة الرسمية  هناك مسابقات اخرى، داخل المهرجان منها ما يخص المرأة، وأخرى تحمل عنوان فيلم ٤٨ ساعة، اي يتم تنفيذ أفلامها في هذه المدة ومسابقه للأفلام الفرنسية والمرتبطة  بالثقافة الفرانكوفونية.

وأوضحت أن جوائز المهرجان مقدمة من عدة جهات حكومية وخاصة، منها المركز القومي الفرنسي للسينما وهو من أهم الجهات المنتجة للأفلام بأنواعها المختلفة بباريس.

من جانبه أوضح الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان في مصر أن القاهرة والرياض استقبلتا ٤٠٠ فيلم تم عرضها من خلال منصة إلكترونية في سابقة هي الأولى وانه على هامش المهرجان أقيمت مسابقة  في إس فيلم في نسختها الثانية وتنافس على جوائزها ١٥ فيلما مصريا.

وأشار إلى أن الجمهور السعودي تابع لأول مرة أفلام المهرجان وان لجنة تحكيم المسابقة ترأستها المخرجة عطية خيري وضمت في عضويتها النجم السوري فراس نعناع والدكتور منصور الشريف والمخرج محمد شادي.

وأكد ابونار أن مخرج الفيلم الفائز بالمسابقة سيتسلم الجائزة في احتفال يقام خصيصا خلال أيام، وقال: رفضنا فكرة توقف المهرجان وحرمان الجمهور ومخرجي الأفلام من الفرصة الحقيقية التي يوفرها المهرجان لعشاق الفن السابع والهواة من المخرجين في مصر والسعودية الذين يحلمون بالمشاركة بأعمالهم في مهرجان دولي مثل ترى كور الذي يعد واحدا من أهم المهرجانات السينمائية التي تهتم بالأفلام القصيرة جدا التي تتراوح مدتها بين ٣ و٤ دقائق وتعرض أفلامه في أكثر من ٣١ دولة حول العالم.
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