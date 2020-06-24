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محافظات

بعد قرار عودة الأنشطة.. تنسيق بين صحة الدقهلية وجامعة المنصورة لمواجهة كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:17 م
لجنة التنسيق لمواجهة
لجنة التنسيق لمواجهة كورونا
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همت الحسينى
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء اجتماعًا بحضور  الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ومسئولى مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية فى اطار القرارات التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن عودة العمل لعدد من الانشطة للحظر بنطاق الجمهورية، وتفعيلا للجهود الطبية المبذولة بالمستشفيات تحسباً لأى ظروف طارئة.

تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاستعداد التام من خلال مضاعفة الجهود لكل من جامعة المنصورة ومديرية الشئون الصحية للتعامل الفورى مع أي طوارئ بشأن الاشتباه أو الإصابة لا قدر الله لاى حالات خلال الفترة المقبلة.

 واكد محافظ الدقهلية خلال الاجتماع عن تقديره لجميع الاطقم الطبية والمعاونين لهم فى جميع المستشفيات سواء الجامعية منها او التابعة لمديرية الشئون الصحية مؤكدا التعاون الكامل بين الطرفين من اجل تقديم خدمات طبية فائقة سواء بمستشفيات الفرز او مستشفى العزل بالدقهلية ، مشيرا الى اننا جميعا نعمل على قلب رجل واحد من اجل انقاذ حياة المواطنين بكل السبل والإمكانيات ، وقد طالب المحافظ بضرورة مضاعفة اعداد الاسرة والمستلزمات والأدوية من جانب جامعة المنصورة تحسبا لايه طوارئ.

كما تقرر خلال الاجتماع تحديد نقاط اتصال مستمرة فيما بين الجامعة ومديرية الصحة وتبادل المعلومات والبيانات فيما بين الطرفين من اجل صالح المترددين على المستشفيات.

كما اكد المحافظ ضرورة التنفيذ الكامل لقرار المحافظة رقم ٣٢١ بشأن اعمال اللجنه المشكلة لهذا الشأن والذى يتضمن الاشراف الكامل والمتابعة الدقيقة على الالتزام بتنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية لمرضى الكورونا، المرور الميدانى من قبل المسئولين على المستشفيات لضمان تقديم الخدمة على أعلى مستوى من الكفاءة المطلوبة، وكذا التأكد من توافر كافة الامكانيات الوقائية والعلاجية والعمل على إزالة أي معوقات تعترض اتمام المهام من اجل صحة وحياة المواطنين.
بعد قرار عودة الأنشطة.. تنسيق بين صحة الدقهلية وجامعة المنصورة لمواجهة كورونا
بعد قرار عودة الأنشطة.. تنسيق بين صحة الدقهلية وجامعة المنصورة لمواجهة كورونا
بعد قرار عودة الأنشطة.. تنسيق بين صحة الدقهلية وجامعة المنصورة لمواجهة كورونا
بعد قرار عودة الأنشطة.. تنسيق بين صحة الدقهلية وجامعة المنصورة لمواجهة كورونا
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