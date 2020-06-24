أموال الليبيين المنهوبة.. أسطول سيارات فارهة لداخلية الوفاق يجوب شوارع طرابلس

نشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، صورا لسيارات فارهة تابعة لداخلية حكومة الوفاق الليبية في شوارع طرابلس.





وظهرت السيارات الفارهة التابعة لوزارة باغاشا، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، في نفس الوقت الذي يعاني فيه الشعب الليبي من قلة الموارد بسبب الصراع الدائر.





وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، ضرورة تهيئة الظروف المناسبة من أجل وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.









جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أوبراين مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، وناقش الجانبان فيه ملفات سوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب وكورونا.





وذكر بيان عن المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن الطرفين تحدثا عن العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الصحي، في إطار مكافحة فيروس كورونا.





وجدد أوبراين مع قالن تأكيدهما على ضرورة إدامة وقف إطلاق النار في إدلب السورية أيضا، وتمخض أعمال اللجنة الدستورية السورية عن نتائج ملموسة في سبيل تسريع عملية الحل السياسي.