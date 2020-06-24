منهم هالة صدقي.. هؤلاء عارضوا تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي

أعلن محمد رمضان منذ ايام عن تقديمه مسلسل عن الفنان الراحل أحمد زكى وتم الإعلان أيضا عن المؤلف بشير الديك الذى يتولى مهمة الكتابة، وأنقسمت الأراء حول الفكرة، فهناك من أيدها وأخرون عارضوها بشدة لكونهم يروا أن محمد رمضان لايصلح لهذا منهم.

هالة صدقي

كشفت الفنانة هالة صدقى عن رايها فى تقديم عمل تليفزيونى عن الفنان احمد زكى والذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ويقوم بكتابة العمل المؤلف بشير الديك.

وقالت هالة فى لقاء مع برنامج "اسالنى" على قناة cbc : "لا أحد يصلح أن يقدم شخصية أحمد زكى سواء كان محمد رمضان أو عمرو سعد".

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واضافت هالة صدقى قائلة : أرى ان اذا كان احمد زكى على قيد الحياة كان يرفض تقديم عمل عن حياته وانا متاكدة تاما من هذا الامر.

واوضحت صدقى قائلة : احمد زكى كانت هناك كثير من التنفاصيل الخاصة جدا فى حياته لا يرغب فى تقديمها على الشاشة او ان يعرفها الجمهور عنه واذا تم تقديم نجاحات احمد زكى فان هذا ليس له علاقة بحياته ولا يعتبر عمل عنه.

عمر طاهر

علق الكاتب عمر طاهر على تناول السيرة الذاتية للفنان أحمد زكي في مسلسل "الإمبراطور" للفنان محمد رمضان.

وعبر حسابه على "فيس بوك "، كتب عمر طاهر "مواطن مصري محب للفن، غيران على أحمد زكي معرفش ليه؟، وفجأة بقيت مش مرتاح لفكرة مسلسله، معنديش أسباب علمية، يمكن أسبابي عاطفية أكتر، مش مرتاح لفكرة ممثل شاب بيربي نمور وعربيات، وبيشارك جمهوره آخر ماركة في آخر حاجة، إنه يمثل حياة الشخص اللي مات مديون ووحيد؛ عشان مخلص للفن، لأ وكمان ضايقوه وما خدش كامل حقه".

وتابع طاهر "مش هصدق الفجوة اللي أنا شوفت طرفيها بعنيا وعشت أيامهم، مش هارتاح لممثل فلسفته ثقة في الله نجاح، وممثل طالع بقميص وبنطلون على القناة الأولى بيقول من قلبه، التمثيل في الدنيا كدب، وفي السينما صدق".

وأضاف "طيب دي قناعة شخصية، اللي هيعملها؛ بيمثل برة الشاشة أكتر ما بيمثل جواها، إديني عقلك، فيه فجوة، فمش هعرف أصدقك، كل التوفيق للفنان محمد رمضان بشكل عام، بس ثقة في الله مش هينفع".

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يوسف شعبان

وقال يوسف شعبان فى مداخلة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN"، أن العمل "ليس في صالح فتى الشاشة الأسمر، ولن يؤثر بكل الأحوال عن شعبيته ومحبة الجمهور له".

وأضاف شعبان أن فكرة تحويل حياة أحمد زكي لعمل فني، جاءت في وقت مبكر جدًا، لاسيما وأن تاريخه معروف للأجيال الموجودة حاليًا، فلن يكون محل اهتمام بالنسبة لهم بشكلِ كبير، مشيرًا أنه كان من الأفضل تأجيل هذا المسلسل لعدّة سنوات.

زوج هالة فؤاد





لم توقف الأمر على إعتراض بعض النجوم فقط، بل هدد عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد (والدة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي) بمقاضاة صناع العمل إذا تم تناول حياتها في المسلسل.