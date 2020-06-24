شعبة الأدوية: ضخ 45 مليون علبة باراسيتامول بعد 10 أيام.. فيديو

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر واحدة من 3 دول على مستوى العالم تنتج دواء ريمديسيفير، مضيفا:" هناك صناعة وطنية مخلصة تعمل لصالح الدولة ".





وأضاف علي عوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة" صدى البلد"، :" مع بداية أزمة فيروس كورونا في ديسمبر 2019 في الصين، قامت الحكومة المصرية في يناير 2020 بمتابعة جميع أرصدة مواد الخام والأدوية المتواجدة في المصانع ".





وتابع علي عوف:" في منتصف فبراير 2020 أغلقت الصين مجالاتها الجوية وكانت المواد الخام لدينا في الصين، ومصر استخدمت مخزونها الاستراتيجي من المواد الخام لانتاج الادوية ".





وأكمل علي عوف:" صناعة الأدوية في مصر توفر وتؤمن أدوية في مصر ".





ولفت علي عوف:" الباراسيتامول المادة الفعالة في البنادول متواجدة في أكثر من دواء غير البنادول "، مضيفا:" مصنع النصر للكيماويات يصنع المادة الخام ".





وأكمل علي عوف:" خلال الفترة الماضية تم ضخ 2.8 مليون علبة باراسيتامول ، وبعد 10 أيام سيتم ضخ 45 مليون علبة باراسيتامول".



