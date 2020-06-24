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شعبة الأدوية: ضخ 45 مليون علبة باراسيتامول بعد 10 أيام.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:07 م
أدوية
أدوية
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هاني حسين
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن  مصر واحدة من 3 دول على مستوى العالم تنتج دواء ريمديسيفير، مضيفا:"  هناك صناعة وطنية مخلصة تعمل لصالح الدولة ".

وأضاف علي عوف  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة" صدى البلد"، :"   مع بداية أزمة فيروس كورونا في ديسمبر 2019 في الصين، قامت الحكومة المصرية في يناير 2020 بمتابعة جميع أرصدة مواد الخام والأدوية المتواجدة في المصانع ".

وتابع علي عوف:"   في منتصف فبراير 2020 أغلقت الصين مجالاتها الجوية وكانت المواد الخام لدينا في الصين، ومصر استخدمت مخزونها الاستراتيجي  من المواد الخام  لانتاج الادوية ".

وأكمل علي عوف:" صناعة الأدوية في مصر توفر وتؤمن أدوية في مصر ".

ولفت علي عوف:"  الباراسيتامول المادة الفعالة في البنادول متواجدة في أكثر من دواء غير البنادول "، مضيفا:" مصنع النصر للكيماويات يصنع  المادة الخام ".

وأكمل علي عوف:"  خلال الفترة الماضية تم ضخ 2.8 مليون علبة باراسيتامول، وبعد 10 أيام سيتم ضخ  45 مليون علبة باراسيتامول".

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