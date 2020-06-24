بعد رفع الحظر.. تفاصيل حفل فرقة "الحضرة" بالحسين

كشفت فرقة الحضرة للإنشاد الديني عن حفلتها المقبلة، بعد قرارات رئيس الوزراء برفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها بدءًا من السبت المقبل.
تعقد الحفلة يوم السبت ٢٧ يونيو بالربع الثقافي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، ومن المقرر أن يتم تقسيمها إلى حفلتين؛ الأولى من 5 لـ 6:30 مساء، والثانية من 8 لـ 9:30 مساء، وذلك لتقليل العدد من أجل الحفاظ على سلامة الحضور، مع مراعاة الشروط الاحترازية والمسافة الآمنة.
ويشترط ارتداء الكمامات، على أن يكون الدخول بالحجز والدفع المسبق، إذ يبلغ سعر التذكرة 100 جنيه، وتكون طرق الدفع الأونلاين متاحة تفصيلا على صفحة الفرقة عبر موقع فيس بوك.