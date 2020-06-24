بعد رفع الحظر.. تفاصيل حفل فرقة "الحضرة" بالحسين









كشفت فرقة الحضرة للإنشاد الديني عن حفلتها المقبلة، بعد قرارات رئيس الوزراء برفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها بدءًا من السبت المقبل.









تعقد الحفلة يوم السبت ٢٧ يونيو بالربع الثقافي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، ومن المقرر أن يتم تقسيمها إلى حفلتين؛ الأولى من 5 لـ 6:30 مساء، والثانية من 8 لـ 9:30 مساء، وذلك لتقليل العدد من أجل الحفاظ على سلامة الحضور، مع مراعاة الشروط الاحترازية والمسافة الآمنة.



