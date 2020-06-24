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القومي لتنظيم الاتصالات: وقف طباعة وإصدار كروت الشحن فئة الـ 50 جنيها وما فوقها.. الجمل: الإجراءات لتعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:45 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أحمد عبد القوي
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:
= استمرار العمل بكروت الشحن من هذه الفئات الموجودة حاليا بالأسواق لحين انتهاء فترة سريان الكارت 
= استمرار العمل بكافة فئات كروت الشحن الأخرى وكافة الوسائل الالكترونية المستخدمة في شحن الرصيد

المهندس حسام الجمل:
= القرارات الجديدة لتعزيز ثقافة الشمول المالى وتحفيز المواطنين على استخدام أساليب الدفع الإلكتروني


اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات كمرحلة أولى للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول كـ كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش "Scratch Cards" وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى بالتنسيق مع شركات المحمول.


وتشمل الإجراءات  إلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيها وما فوقها، مع استمرار العمل بكروت الشحن من هذه الفئات الموجودة حاليا بالأسواق والمتوفرة لدى التجار والموزعين أو التي حصل عليها المستخدمين وذلك لحين انتهاء فترة سريان الكارت المدونة على كل كارت شحن.


كما شملت الاجراءات استمرار العمل بكافة فئات كروت الشحن الأخرى وكافة الوسائل الالكترونية المستخدمة في شحن الرصيد.


وأكد الجهاز أنه حرصًا منه على تشجيع مستخدمي خدمات التليفون المحمول على التعامل بوسائل الدفع الالكترونية المتنوعة الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الالكترونية الخاصة بكل مقدم خدمة أو مواقع وتطبيقات الدفع الالكتروني المختلفة، فقد تم الموافقة على العروض التي تقدمت بها الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى.


وأكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اهتمام الجهاز بالتنسيق مع الشركات مقدمي خدمات الاتصالات في مصر من أجل تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات؛ وهو الأمر الذي يأتي مواكبة مع جهود الدولة لتعزيز ثقافة الشمول المالى وتحفيز المواطنين على استخدام اساليب الدفع الالكتروني. 

وأشار إلى أن الجهاز كان قد طرح مبادرة سابقة في هذا الشأن من خلال الاتفاق مع شركات المحمول في مارس الماضي على منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى.

تأتي هذه الإجراءات كأحد الخطوات التنفيذية نحو تعميم عمليات شحن أرصدة المحمول باستخدام أساليب الدفع الالكتروني كبديل لعمليات الشحن التقليدية.
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الاتصالات: وقف طباعة وإصدار كروت الشحن فئة الـ50 جنيها وما فوقها

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