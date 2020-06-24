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أخبار العالم

خيانة الإخوان لـ تونس.. قيس سعيد: أخفي معلومات كثيرة عن تدخلات خارجية في بلادنا بتواطؤ داخلي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، عن وجود تدخلات خارجية كثيرة في بلاده بتواطؤ داخلي، مؤكدا أنه يخفي معلومات كثيرة عنها.

وقال سعيد في مقابلة مع قناة "فرانس 24" إن هناك مؤشرات كثيرة على وجود تدخلات خارجية في تونس من قبل قوى تحاول إعادة البلاد إلى الوراء وأن هناك من أراد أن يتواطأ معها من الداخل.

وأضاف: "لدي من المعلومات الكثير وأخفيتها حتى عن المقربين، لأنني لا أرغب في أن أزيد الوضع تعقيدا لكن أعلم الكثير مما يعتقدون أنني لا أعلمه".

ويحمل كلام الرئيس التونسي في طياته إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية، التي تواجه اتهامات واسعة بالتواطؤ مع التنظيم العالمي للإخوان والدول التي تحركه.

وكان قيس سعيد ندد بدعم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لحكومة الوفاق الليبية.

ويأتي ذلك وسط اتهامات لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي وجماعته بالتدخل في شؤون ليبيا لصالح تركيا، فضلا عن الاتهامات الموجهة له ولجماعته بالعمل على خدمة أهداف التنظيم والدول الممولة له على حساب الأهداف الوطنية.
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