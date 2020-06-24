الخارجية الأمريكية تصدر تقارير عن الإرهاب في 2019 .. إيران الراعي الرسمي للجماعات المتطرفة .. داعش نشط في افريقيا وشرق آسيا .. "القاعدة" ينفذ مخططاته من طهران

- إيران أنفقت ما يصل إلى 700 مليون دولار سنويًا لدعم الجماعات الإرهابية

- داعش اعترف رسميا بتكوين شبكات جديدة وفروع له في افريقيا

- القاعدة يعمل من ايران وعبر اراضيها يرسل الاموال والمقاتلين لمناطق الصراع في افغانستان وسوريا

- تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة ارهابية خطوة غير مسبوقة لدحر جهود إيران في دعم الارهاب

- طهران تتآمر ضد البحرين والعراق ولبنان وسوريا واليمن









وفندت الخارجية الأمريكية في مقدمة تقريرها للكونجرس الاعمال الارهابية على مدى عام وكيف تم كواجهتها في اطار خطة الولايات المتحدة وشركاؤها وفي ذلك:





هزيمة داعش

سوريا. عام 2019، خطت الولايات المتحدة وشركاؤها خطوات كبيرة لهزيمة المنظمات الإرهابية الدولية، وجنبا إلى جنب مع التحالف العالمي لهزيمة داعش ، في شهر مارس، أكملت الولايات المتحدة تدمير ما يسمى بـ " تنظيم الخلافة " في العراق





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وفي أكتوبر، شنت الولايات المتحدة عملية عسكرية أسفرت عن مقتل أبو بكر البغدادي، "الخليفة" المزعوم لداعش، وكجزء من حملة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني - أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم - فرضت الولايات المتحدة وشركاؤها عقوبات جديدة على طهران وعملائها.





وفي أبريل، صنفت الولايات المتحدة فيلق الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس، منظمتين إرهابيتين - وهي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق مثل هذا التصنيف على جزء من حكومة أخرى.





حزب الله

وعلى مدار العام، انضم عدد من الدول في أوروبا الغربية وأمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة في تصنيف "حزب الله" المدعوم من إيران كـ جماعة إرهابية.





وعلى الرغم من هذه النجاحات، استمرت التهديدات الإرهابية الخطيرة حول العالم، حتى عندما فقد تنظيم داعش زعيمه وأراضيه، تكيفت جماعته لمواصلة القتال مع الخلايا الاخرى التابعة لها في جميع أنحاء العالم ومن خلال إلهام أتباعها لارتكاب هجمات ضد الجماهير.





وفي أفريقيا، اعترفت داعش رسميا بعدد من الشبكات الجديدة التابعة لها التي تعد فروعا لها في عام 2019، وكانت الجماعات المنتسبة إلى داعش نشطة في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك منطقة الساحل، وبحيرة تشاد، وشرق أفريقيا.





وفي جنوب وجنوب شرق آسيا، نفذ تنظيم داعش هجمات وألهم الآخرين للقيام بذلك أيضًا.





وقتلت الهجمات التي استلهمتها داعش في سريلانكا في عيد الفصح 2019 أكثر من 250 ضحية بريئة، من بينهم خمسة مواطنين أمريكيين ، يمثلون واحدة من أعنف هجمات داعش على الإطلاق.





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ايران الراعي الرسمي للإرهاب وواصل النظام الإيراني ووكلائه التخطيط لشن هجمات إرهابية وارتكابها على نطاق عالمي.





وفي الماضي، أنفقت طهران ما يصل إلى 700 مليون دولار سنويًا لدعم الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله وحماس، على الرغم من أن قدرتها على توفير الدعم المالي في عام 2019 كانت مقيدة بالعقوبات الأمريكية المعوقة.





وتورط النظام الإيراني بشكل مباشر في التخطيط للإرهاب من خلال الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات والأمن، بما في ذلك المؤامرات في السنوات الأخيرة في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.





تنظيم القاعدة

كما واصلت طهران السماح لـ تنظيم "القاعدة" بالعمل في إيران، وإرسال الأموال والمقاتلين إلى مناطق الصراع في أفغانستان وسوريا، وما زالت تسمح لأعضاء التنظيم الإرهابي في الإقامة في البلاد.





وأخيرًا، واصل النظام الإيراني إثارة العنف بشكل مباشر وعبر وكلاء في البحرين والعراق ولبنان وسوريا واليمن.





وفي عام 2019، سعت الولايات المتحدة وشركاؤها إلى تنظيم القاعدة في جميع أنحاء العالم.





بن لادن

وواجه التنظيم انتكاسة كبيرة بعد القضاء على حمزة بن لادن ، نجل أسامة بن لادن وزعيم القاعدة الصاعد، ورغم ذلك، ظلت الجماعة الارهابية والقوات الموالية لها صامدة واستمرت في تشكيل تهديد في أفريقيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى.





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وتعتبر حركة الشباب في القرن الأفريقي وجماعة "نصر الإسلام" في الساحل وجبهة تحرير الشام وجبهة النصرة في سوريا من بين أكثر الجماعات الإرهابية نشاطًا وخطورة في العالم.





واليوم، تواصل شبكة القاعدة في الجزيرة العربية استغلال الأماكن الخاضعة لسيطرتها، في مناطق الصراع، والثغرات الأمنية العالمية لتجنيد الاشخاص، وجمع الأموال، والتآمر لشن هجمات.





وظل التهديد الذي يشكله الإرهاب بدوافع عنصرية أو عرقية، وخاصة الحركات المتشددة، تحديًا خطيرًا للمجتمع العالمي.





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واستمرارًا للاتجاه الذي بدأ في عام 2015، كانت هناك العديد من هجمات القاتلة حول العالم في عام 2019، بما في ذلك في كرايستشيرش، نيوزيلندا، وألمانيا وإلباسو، وتكساس.





ووسط هذا المشهد المتنوع والديناميكي للتهديدات، واصلت الولايات المتحدة دورها منذ فترة طويلة كزعيم عالمي لمكافحة الإرهاب، واتخذت إجراءات حاسمة لمكافحة هذه التهديدات وحشد حلفائها وشركائها للمساهمة في دحر الإرهاب.





وفي سبتمبر، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر التنفيذي 13886، الذي يمكّن وزارتي الخارجية والخزانة من فرض عقوبات أكثر فعالية على قادة المنظمات الإرهابية وأولئك الذين يشاركون في تدريب الإرهابيين.





وفي شهر مايو، قادت الولايات المتحدة حملة ناجحة في لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1267 لتعيين داعش في خورسان، كأول منظمة تابعة للتنظيم الارهابي مدرجة في الأمم المتحدة.



