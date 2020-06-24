AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تمهيدًا لعرضها.. متحف كفر الشيخ يستقبل مجموعة قطع أثرية ضخمة من تل الفراعين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:45 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
استقبل متحف كفر الشيخ مجموعة من القطع الأثرية الضخمة من منطقة تل الفراعين الأثرية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك تمهيدًا لعرضها الدائم بمتحف كفر الشيخ المقرر افتتاحه قريبا.

من جانبه أجرى  الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار يرافقه العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلي للآثار بجولة تفقدية لمتحف كفر الشيخ لمتابعة مستجدات سير الأعمال بالمتحف، وعملية وضع القطع الاثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري أن عملية نقل القطع الأثرية تمت بعناية ودقة شديدة وفقا للطرق والمعايير العلمية المتعارف عليها دوليا، وان التماثيل التي تم نقلها للمتحف هي تماثيل تصور الملك رمسيس الثاني واقفا وجالسا ومع المعبودة سخمت، بالاضافة الي لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، وعدد ٢ كتلة حجرية (عنصر معماري)، ورأس لأحد ملوك الأسرة ٣٠.

وأوضح العميد مهندس هشام سمير أن الأعمال الانشائية بالمتحف انتهت تماما وكذلك أعمال الإضاءة والتجارب علي نظام الإنذار ضد الحرائق، كما تم الانتهاء من أعمال تأمين المتحف بأنظمة المراقبة بالكاميرات.

وقال الأستاذ أحمد عبيد انه خلال الجولة تم تفقد الموقع العام للمتحف ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالتنسيق مع أجهزة محافظة كفر الشيخ من رفع كفاءة الشوارع المحيطة وإظهار المدخل الرئيسي لواجهة المتحف والمنطقة المحيطة بالمظهر اللائق، بالاضافة إلى تفقد المباني الخدمية وأعمال تنسيق الموقع من الداخل ومنطقة الخدمات واللوحات التعريفية والخرائط التوضيحية ولوحات ارشادية، بالاضافة الي مراجعة أعمال تثبيت فتارين العرض المتحفي الجاري تنفيذه عن طريق الشركة المصرية للبصريات، كما تم تفقد طرق تثبيت الآثار داخل الفتارين ومراجعة أساليب تركيب المعروضات داخل الفتارين.
وأشار د. محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي الي أن سيناريو العرض المتحفي لمتحف كفر الشيخ يدور حول عرض موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالاضافة الي إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة؛ كما يبرز سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة مثل: الطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفر الشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء علي مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفر الشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ كما يبرز العرض المتحفي بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري.

وأشار الأستاذ مؤمن عثمان الي ان متحف كفر الشيخ هو أحد المتاحف التي تنفذها وتمولها وزارة السياحة والآثار ويقع على مساحة ٦٦٧٠ م٢ وهو مكون من ثلاث قاعات عرض رئيسية، تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من محافظة كفر الشيخ.
تمهيدًا لعرضها.. متحف كفر الشيخ يستقبل مجموعة قطع أثرية ضخمة من تل الفراعين
تمهيدًا لعرضها.. متحف كفر الشيخ يستقبل مجموعة قطع أثرية ضخمة من تل الفراعين
تمهيدًا لعرضها.. متحف كفر الشيخ يستقبل مجموعة قطع أثرية ضخمة من تل الفراعين
تمهيدًا لعرضها.. متحف كفر الشيخ يستقبل مجموعة قطع أثرية ضخمة من تل الفراعين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمهيدا لافتتاحه قريبا .. مساعد وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال إنشاء متحف كفر الشيخ

موكب ضخم.. وزير السياحة يتفقد تجهيزات استقبال المومياوات الملكية بمتحف الحضارة | صور

موكب ضخم .. وزير السياحة يتفقد تجهيزات استقبال المومياوات الملكية .. العناني: متحف الحضارة من أكبر المتاحف في مصر والشرق الأوسط

تمهيدا لافتتاحه.. نقل 770 قطعة أثرية إلى متحف كفر الشيخ.. صور

5000 آلاف قطعة أثرية.. العنانى يتفقد متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: نتوقع الوصول إلى 10 ملايين إصابة بـ كورونا الأسبوع المقبل

سد النهضة.. النواب السود بالكونجرس الأمريكي يطالبون بمفاوضات سلمية

أخواتي وحشتوني.. ظهور مميز لأحمد فلوكس بصحبة أقاربه

شاهد.. رانيا الملاح تشعل انستجرام في أحدث ظهور

مكرم محمد أحمد: لم نتسبب في الإضرار بأحد وحاولنا إعلاء قيمة الصحافة

بدون أدوية.. طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الجرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. 10 أطعمة تقوي المناعة

بدون أدوية.. طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الجرب

للرجال.. 3 خطوات بسيطة للحصول على قصة شعر جاستين تيمبرلك