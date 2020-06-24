لمواجهة كورونا.. المصري للشئون السياحية يخاطب وزيري المالية والتضامن لمساندة القطاع

وجه المجلس المصري للشئون السياحية خطابا إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن المشاكل التى تواجه قطاع النقل السياحى فى الوقت الحالى بخصوص الإعفاء الجمركى للسيارات والأتوبيسات السياحية والذي يتعلق فقط بالتشغيل للسائحين الأجانب.





وطلب المجلس ضرورة رفع الحظر والقيود على تشغيل السيارات والاتوبيسات السياحية خلال تلك الفترة والسماح بالتشغيل الداخلى لفترة مؤقتة وحتى عودة حركة السياحة الدولية، والمتوقفة لمصر فى الوقت الحالى وهو ما نتج عنه من آثار سلبية وخسائر مادية نتيجة توقف حركة النقل السياحى بالكامل وحرصا على مصلحة العاملين فى هذا القطاع و أسرهم.





كما وجه المجلس خطاب أخر إلى الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى بشأن ماتتحمله شركات السياحة التى تمتلك سيارات نقل سياحى وليموزين من أعباء مالية ضخمة من أجور سائقين ورسوم جراجات وصيانة وخلافه، بجانب أن هناك عبء إضافى وهو مطالبتهم بدفع جميع مبالغ التأمينات بالرغم من توقف حركة النقل السياحى كاملا خلال الخمسة شهور الأخيرة.



