فتح 363 مسجدا بدءا من السبت المقبل بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنه وفور صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بفتح دور العبادة بدءًا من السبت المقبل الموافق ٢٧ يونيو الجارى مع تعليق الصلوات الأسبوعية منعًا للتكدس ، انه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمساجد التى سيتم فتحها والبالغ عددها ٣٦٣ مسجدا بنطاق المحافظة.









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وأشارت الى أنها وجهت بضرورة البدء في تنفيذ حملات تطهير وتعقيم شاملة لتلك المساجد، كما وجهت أيضًا الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بتطبيق كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا و تجهيز المساجد بعلامات استرشادية لتحقيق التباعد بين المصلين وفقا للمسافات المقررة حفاظًا على سلامتهم .









وأكدت على الالتزام التام بغلق دورات المياه وأماكن الوضوء منعا لانتقال العدوى وكذا استمرار غلق دور المناسبات نظرًا لما تشهده من تجمعات كبيرة.