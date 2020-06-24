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محافظات

فتح 363 مسجدا بدءا من السبت المقبل بدمياط

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:29 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط مع مدير مديرية الاوقاف
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زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه وفور صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بفتح دور العبادة بدءًا من السبت المقبل الموافق ٢٧ يونيو الجارى مع تعليق الصلوات الأسبوعية منعًا للتكدس ، انه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمساجد التى سيتم فتحها والبالغ عددها ٣٦٣ مسجدا بنطاق المحافظة.


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وأشارت الى أنها وجهت بضرورة البدء في تنفيذ حملات تطهير وتعقيم شاملة لتلك المساجد، كما وجهت أيضًا الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بتطبيق كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا و تجهيز المساجد بعلامات استرشادية لتحقيق التباعد بين المصلين وفقا للمسافات المقررة حفاظًا على سلامتهم .


وأكدت على الالتزام التام بغلق دورات المياه وأماكن الوضوء منعا لانتقال العدوى وكذا استمرار غلق دور المناسبات نظرًا لما تشهده من تجمعات كبيرة.
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