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اقتصاد

غلق باب التظلمات بالإعلان الـ 12 للإسكان الاجتماعي الثلاثاء المقبل

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم غلق باب التظلمات بالإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعى، يوم الثلاثاء المقبل 30 يونيو، للعملاء غير المُنطبق عليهم الشروط نتيجة فرز المستندات، وذلك استعدادًا لتحديد أولويات المشروعات المختلفة بالإعلان، وفقا للآلية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء، والبدء في إجراءات الاستعلام الميداني لملفات العملاء المُنطبق عليهم الشروط.

من جانبها طالبت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، والراغبين فى التقدم بطلبات تظلم، بسرعة التقدم بالطلبات حتى تتم دراستها قبل نهاية الشهر الحالي، وفي حالة عدم رغبة العميل غير المُنطبق عليه الشروط في التظلم، يمكنه استرداد مقدم الحجز من أي مكتب بريد مميكن.

وأشارت إلى أنه تقدم حتى الآن 2504 مواطنين بطلبات تظلم، من إجمالي 7862 مواطنًا لم تنطبق عليهم الشروط، وتم قبول 1848 طلب تظلم، وتعديل موقف أصحابها من غير مُنطبق إلى مُنطبق، وتم رفض 601 طلب تظلم بسبب عدم استيفاء أصحابها للمستندات المطلوبة منهم بشكل صحيح.

وأوضحت أنه ما زال متاحا لهؤلاء العملاء إمكانية التظلم مرة أخرى حتى يوم الثلاثاء المقبل، لاستيفاء المستندات المطلوبة، لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.


وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سبق الإعلان عن فتح باب التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، بداية من يوم الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٠، وحتى الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وذلك لعملاء الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى السابق الإعلان عنه في نوفمبر 2019.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتقدمين على جميع مشروعات الإعلان البالغ عددها ۳۳ مشروعًا موزعة على ۸ محافظات من محافظات الوجه البحري، بلغ 18345 مواطنًا سددوا مقدمات جدية الحجز والتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق.

وأوضحت أن الإعلان عن فتح باب التظلمات جاء كفرصة أخيرة لغير المنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق، مؤكدة عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليم وقت التقديم، خاصة مخالفي الحد الأقصى والأدنى للدخل، وكذلك للسن - المعلن عنها سابقا - مع إمكانية استيفاء المستندات أو البيانات غير المكتملة خلال تلك الفترة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات عليهما.

وأضافت مى عبدالحميد، أنه سبق مراجعة موقف الطلبات المسجلة على مشروعات الإعلان الـ12، وتبين وجود 22 مشروعًا من مشروعات الإعلان، زاد عدد المتقدمين عليها، عن عدد الوحدات المتاحة، حيث تم فرز جميع طلبات المتقدمين على تلك المشروعات، والبالغ عددها 12564 طلبا مقابل عدد 2783 وحدة سكنية.

وقالت إن الوحدات موزعة بالمدن التالية: مدينة أبوخليفة (القنطرة غرب)، ومدينة الرياح (القنطرة غرب)، ومدينة القصاصين أم عزام، ومدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، ومدينة الرحمانية، ومركز بدر، بمحافظة البحيرة، ومدينة المنزلة، ومدينة بلقاس، ومدينة نبـروه، بمحافظة الدقهلية، ومدينة أبو كبير، ومدينة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، ومدينة المحلة، ومدينة بسيون، ومدينة زفتى، ومدينة سمنود، ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، ومدينة أشمون، ومدينة تلا، ومدينة قويسنا، ومدينة منوف، بمحافظة المنوفية، ومدينة فوه، ومدينة مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ.

وأضافت أن نتائج الفرز للمناطق السابق ذكرها، أسفرت عن وجود 4702 طلب انطبقت عليها الشروط مبدئيًا، و7862 طلبا لم تنطبق عليها الشروط، حيث يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتين، الأولى، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints).

وأوضحت أن الحاجز يقوم بإدخال رقمه القومى والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفة موقفه، أما الوسيلة الثانية فمن خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه سيتم قصر إمكانية إرسال التظلم إليكترونيًا – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – بواسطة إدخال الرقم القومي للحاجز على الرابط التالي (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints) والذى يتم إيضاحه للمواطنين في الرسالة النصية المرسلة لهم من خلال الوسيلتين السابق ذكرهما، حيث سيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم.
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