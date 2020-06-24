بوتين: العالم مدين لنا.. إشعال 10 آلاف شمعة فى روسيا تكريما لضحايا الحرب العالمية الثانية.. فيديو





وأضيئت الشموع في العديد من المدن الروسية تكريما لضحايا الحرب التي أودت بحياة ملايين الأشخاص حول العالم.





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وشدد بوتين على الدين المترتب على العالم تجاه الاتحاد السوفياتي ، خلال إشراف على العرض العسكري قائلا "من المستحيل أن نتصور حتى كيف يمكن أن يكون العالم اليوم لو لم يأت الجيش الأحمر للدفاع عنه".

وتابع وهو يخطب في القوات المشاركة في العرض بالبدلات الاحتفالية وبدون كمامات رغم تفشي وباء كوفيد-19، إن الجنود السوفيت "حرروا دول أوروبا من الغزاة، ووضعوا حدا لمأساة المحرقة، وأنقذوا شعب المانيا من النازية، تلك العقيدة الفتاكة".





تحتفل روسيا اليوم بالذكرى 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، وجرت العادة على الاحتفال بهذه الذكرى بتنظيم عروض عسكرية ضخمة ومبهرة في الساحة الحمراء أمام قصر الكرملين بالعاصمة موسكو.





أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظههر خلالها إشعال عشرة آلاف شمعة تكريمًا لضحايا الحرب العالمية الثانية.