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فن

تامر حسين عن كواليس حالفين بعون الله: كتبتها في ربع ساعة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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محمد نحلة
لفتت اغنية "حالفين بعون الله" الأنظار إليها خلال الأيام الماضية بعد عرضها خلال تفقد الرئيس السيسي للمنطقة العسكرية الغربية.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان أحمد زغلول وتوزيع أحمد وجيه وغناء مجموعة من الكورال.

المفاجأة ان الأغنية تم تحضيرها منذ عدة أشهر وهو ما كشفه الشاعر تامر حسين وقال: هذه الاغنيه ينطبق عليها وصف كل ما تقدم تحلى، ولقد عرض على لحنها صديقي الفنان أحمد زغلول.

وتابع: "قمت بكتابه الكلمات خلال ربع ساعه تقريبا وتولى أحمد وجيه الموزع الموهوب توزيعها وانتهينا منها بسرعة وعرضت وقتها بالقنوات ولكنها بك تحقق النجاح الكبير الذي حققته الان عند عرضها بالتزامن مع حدث مهم مثل كلمه الرئيس السيسي الأخيرة والتي كان لها رد فعل كبير على المستوى الدولي.
 
وأضاف تامر حسين: أنا مؤمن بأن البساطة هي سر نجاح اي عمل فني وهذه الاغنيه كلماتها بسيطة ومعبرة عن ارادة هذا الوطن ورجاله وبالتالي وصلت للقلب دون حواجز.
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