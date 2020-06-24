وجه 9 توصيات.. نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضم ملف المنح للجنة إدارة الدين العام

تقدم النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بطلب إحاطة وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط ووزيرة التعاون الدولى ووزير المالية بشـأن أوجه القصور في إدارة ملف القروض بوزارة الإستثمــار والتعــاون الدولي وأسبـاب عــدم ضـم ملـف المنح إلى اخـتـصـاصـات لجنــة إدارة الديــن العــــام والقــروض والحــد منها.





وطلب النائب مدحت الشريف، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، لرئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس لجنة إدارة الدين العام والقروض والحد منها الإفادة بما تم بشأن التوصيات التى تقدم بها فى نهاية اجتماع لجنة الخطة والموازنة بتاريخ 30 مارس 2020، لإرساء قواعد الحوكمة المطلوبة على إدارة الدين العام والقروض والمنح لكونه من أهم التحديات التى تواجه مصر فى الحاضر والمستقبل وتؤثر على حقوق الأجيال القادمة كأحد دعامات التنمية المستدامة.





دارة الدين العام والقروض والمنح و

وقدم عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، مجموعة من التوصيات تتعلق بإجاءت كالتالي:1 - يجب تفعـيـــل إجراءات متابعة المشــروعات موضوع الإقتراض والمنــح بواسطــة وزارة التعاون الدولي وفقـــًا لقــرار رئيــس الجمهــــورية رقــم 302 لسنة 2004 بتنظيــم وزارة التعاون الدولي.. ودعــم الوزارة إداريـــــًا للقيــام بمهـامهــا، وذلك في ضـوء الإهمـال الواضــح في هـذا الملف خلال الأعــــوام الماضية.2 - إضافة ملف المنح لاختصاصات لجنة إدارة الدين العــــام والقروض والحــد منها لتلافي أوجه القصــور في إدارة هــذا الملف شـــأنة شــأن ملف القـــروض.3 - وضع آليـــة ملزمـــة لجميع الوزارات تحقــق السرعة والدقـــة في مراجعــة إتفاقــات القـروض التي تكفــل إنهاء الإجــراءات الدستـورية لإقــرارها خــلال المدة المحددة بهذه الإتفاقات، وذلك لرصد العديد من حالات العرض على اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب بعد فترة السماح لإنهاء الإجراءات الدستورية مما تسبب في تحمل الخزانة العامة قيمة العديد من عـمولات الإرتبـــاط قبل إنهاء الإجراءات الدستورية لتفعيل الإتفاقية.4 - مراجعـة موقف خطط السحــب من القروض التي لم تُــستغل حتى الآن كليــــــًا أو جزئيًا مع الجهات المستفــيدة، مع السماح بإرجاع المبالغ التي لم تستغل لجهة التمويل في حالة عدم الإحتياج لها بدلًا من إجبار هذه الجهات بالسحب من هذه القروض وفقـــــًا لخطة السحب الموضوعـــة وقيـــامها بالإنفاق في أوجـــه مختلفة لا تتوافق مع الغــرض من القرض، وقــد تكـــون أوجــه الإستغلال ثانويـــة لعــدم المساءلة لعـدم إستغــلال القرض، ( ظاهرة حـــرق متبقيـــات الــقروض ).5 - تعديل البند رقم 10109 من نمــوذج طلب القرض والذي ينص على سؤال عن وجــود دراســـة جدوى للمشـــروع بالقــرض من عدمــه. حيث أن دراســة الجــدوى الدقيقـــة والتـفـصــيلية هي قـيد إلزامي للتقــدم لطــلب القـرض .6- إيداع مبالغ القروض والمنح بالحساب الموحد بالبنك المــركــــزي وليس في البنوك الخاصة ليكون تحت الرقابة المباشرة للبنك المــركــــزي ووزارة المالية.7- مراجعة الحسابات المفتوحة حاليــــًا بالبنوك الخاصة للقروض والمنح من خـــلال البنك المركــــزي وتحويلها إلى الحساب الموحــــد بالبنك المــركــــزي.8- مراجعــة كافــــة القروض غير المُستغـــــلة كليــــًا وجزئيـــــًا والتي تُـســدد عليـهـــا عمــولات إرتبـــاط لإتخـــاذ قــرارات بشــأنها ســواء بإرتجــاعهـــا لجهــة الإقـتـراض أو إستكمال المشروعـــات المُـــقترضة لأجلهـــا بعـد إزالـــة المعــوقـــات.9- عرض تـقــرير تفـصيـلي على لجنـــة الخطــة والموازنـــة، يوضــح المعالجــات التي قــامت بها لجنة إدارة الدين العام والقروض والحد منها في جميع القروض السابقة والجارية لتصحيح أوضاعها ومعالجة أوجه الخلل التي كانت قائمة قبل بدء اللجنة لأعمالها.