أعلام داعش تنتشر في شوارع طرابلس عقب سيطرة الوفاق عليها.. صور

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لأعلام تنظيم داعش الإرهابي ترفرف في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الليبية.





ويظهر في الصور أعلام تنظيم داعش الإرهابي في مدينة جنزور وكوبري دائري غوط شمال العاصمة طرابلس، وهي الاماكن الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الليبية.





وعبرت دول أوروبية عدة عن استيائها من تركيا وعدوانها على أراضٍ عربية.





وفي هذا السياق، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العلاقات مع تركيا من مختلف جوانبها في 13 من يوليو المقبل، بعد التحركات التركية العدائية في ليبيا، وبخاصة بعدما تبنى الاتحاد ما خلص إليه مؤتمر برلين ودعوته إلى تسوية الأزمة الليبية عبر المفاوضات.





وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه لدى أوروبا وسائل دفاع عن مصالحها ضد تركيا، داعيا الاتحاد الأوروبي لفتح نقاش معمق حول مستقبل علاقاته مع تركيا.