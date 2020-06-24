أحمد موسى: الإخوان خططوا لتعيين الإرهابي يوسف القرضاوي شيخا للأزهر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن طلاب جماعة الاخوان الإرهابية حاولوا اقتحام مكتب شيخ الأزهر في عهد المعزول مرسي.





وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإخوان كانوا يرغبون في تعيين الإرهابي يوسف القرضاوي شيخا للأزهر الشريف ".





وأكمل موسى :" جماعة الإخوان الإرهابية قامت بتنفيذ أعمال تخريب وعنف كثيرة في فترة حكمهم للدولة المصرية".





واضاف:" مشروع مرسي الفاشل أكد على حماية المراة المصرية ولكن هذا الأمر لم يتم تطبيقه على أرض الواقع".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الإخوان قاموا بضرب المرأة وسحلها المرأة في الشوارع ".