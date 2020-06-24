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أحمد موسى: الإخوان خططوا لتعيين الإرهابي يوسف القرضاوي شيخا للأزهر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:30 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن   طلاب جماعة الاخوان الإرهابية حاولوا اقتحام مكتب شيخ الأزهر في عهد المعزول مرسي.

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   الإخوان كانوا يرغبون في تعيين الإرهابي يوسف القرضاوي شيخا للأزهر الشريف ".

وأكمل موسى :"   جماعة الإخوان الإرهابية قامت بتنفيذ أعمال تخريب وعنف كثيرة في فترة حكمهم للدولة المصرية".

 واضاف:"   مشروع مرسي الفاشل أكد على حماية المراة المصرية ولكن هذا الأمر لم يتم تطبيقه على أرض الواقع".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"   الإخوان قاموا بضرب المرأة وسحلها المرأة في الشوارع ".
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