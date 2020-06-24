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أخبار العالم

سد النهضة.. النواب السود بالكونجرس الأمريكي يطالبون بمفاوضات سلمية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:37 م
سد النهضة
سد النهضة
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قسم الخارجي
طالب أعضاء كتلة النواب السود في الكونجرس الأمريكي، بإجراء مفاوضات سلمية بشأن مشروع السد الإثيوبي الذي تنشئه حكومة اديس ابابا على فرع النيل الأزرق، داعين إلى تشجيع استمرار التعاون بين دول حوض النيل على أساس المنفعة المتبادلة وحسن النية ومبادئ القانون الدولي.

ووفقا لبيان صدر أمس، قال اعضاء الكتلة البرلمانية إن توقف مفاوضات سد النهضة في الفترة الاخيرة، أحدث تصعيد بين الأطراف. 

وطالب اعضاء الكتلة من البرلمانيون الأمريكيين من ذوي البشرة السمراء، الولايات المتحدة والدول والمنظمات الفاعلة باحترام الاتفاق الثلاثي لإعلان المبادئ لعام 2015 الموقع بين مصر واثيوبيا والسودان، ولعب دور حيادي.

وأضافت الكتلة البرلمانية الامريكية أن الاتحاد الأفريقي، سيكون دوره محوريا، ويجب أن يؤديه من اجل اتمام صفقة سلمية تعم بالنفع على جميع الاطراف.
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