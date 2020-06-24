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حجازي: مصر لجأت لمجلس الأمن لإصرار إثيوبيا على الانفراد بالقرار فى مفاوضات سد النهضة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:41 م
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق
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البهي عمرو

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن مصر ليست ضد التنمية فى إثيوبيا ولكن من حق مصر الحياة.


وأضاف السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية داليا أبو عميرة، أنه فى حالة إصرار إثيوبيا على الانفراد بالقرار فى المفاوضات الخاصة بـ سد النهضة فأنه يجب اللجوء لآليات القانون الدولي.


وتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن يصدر مجلس الامن توصية في ملف سد االنهضة وأن يكون هناك حل ملزم، مؤكدا أن قضايا المياه من القضايا الحساسة.


ولفت إلى أن "مصر لديها المنطق والحق وشرعية القانون الدولي لأنها تتحدث عن نهر دولي وليس محلي في إثيوبيا".

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