مشروع وهمي.. أحمد موسى: مرسي لم يضع طوبة في مصر من أجل التنمية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجاسوس مرسي أكد أنه يحترم أحكام القضاء المصري ولكنه قام بإرسال الإخوان لمحاصرة المحكمة الدستورية العليا .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لأول مرة في التاريخ يتم محاصرة المحكمة الدستورية العليا اعتراضا على أحكام القضاء من قبل الاخوان".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الإخوان لم يمتلكوا مشروع لإحداث النهضة في مصر وتحدث الجاسوس مرسي عن إقامة مشروع اقتصادي فاشل ".





واضاف:" مرسي لم يضع طوبة في الدولة المصرية والحاجة الوحيدة اللي عملها كانت عبارة عن غيط لحصاد القمح ".





وأكمل أحمد موسى :" المعزول مرسي لم يفعل شيء لإحداث التنمية في كافة قطاعات الدولة المصرية ".



