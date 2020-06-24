AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مشروع وهمي.. أحمد موسى: مرسي لم يضع طوبة في مصر من أجل التنمية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:42 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن  الجاسوس مرسي  أكد أنه يحترم أحكام القضاء المصري ولكنه قام بإرسال الإخوان لمحاصرة المحكمة الدستورية العليا .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"    لأول مرة في التاريخ يتم محاصرة المحكمة الدستورية العليا اعتراضا على أحكام القضاء  من قبل الاخوان".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   الإخوان لم يمتلكوا مشروع لإحداث النهضة في مصر وتحدث  الجاسوس مرسي عن  إقامة مشروع اقتصادي  فاشل ".

 واضاف:"    مرسي لم يضع طوبة في الدولة المصرية والحاجة الوحيدة اللي عملها  كانت عبارة عن غيط لحصاد القمح ".

 وأكمل أحمد موسى :" المعزول مرسي لم يفعل شيء لإحداث التنمية في كافة قطاعات الدولة المصرية ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: أحمد مكي وزير عدل المعزول مرسي يقود ثورة مضادة ضد الوطن

أحمد موسى يشن هجوما على أحمد مكي: عامل فيها شريف وأنت تدافع عن مرسي الجاسوس

أحمد موسى: أحمد مكي وشقيقه عملا على تدمير القضاء في عهد الإخوان.. فيديو

لم ينكر.. أحمد موسى: المحكمة كشفت تخابر مرسي مع المخابرات الأمريكية.. فيديو

أحمد موسى: مرسي لم يحكم .. والشعب عزل الإخوان في 30 يونيو.. فيديو

أحمد موسى: المعزول مرسي لا يصلح للجري خلف عربة رش مياه..فيديو

ترشيحاتنا

سد النهضة.. النواب السود بالكونجرس الأمريكي يطالبون بمفاوضات سلمية

برلماني: لا توجد موجة ثانية لـ كورونا.. والاقتصاد سيعود لقوته

لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. 10 أطعمة تقوي المناعة

هل الزكاة على أصل المال أم الأبارح في ودائع البنوك؟ .. دار الإفتاء توضح

نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

عند زيارة قبر النبي.. علي جمعة يوصى بقراءة هذه الآية ومخاطبته بها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. 10 أطعمة تقوي المناعة

بدون أدوية.. طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الجرب

للرجال.. 3 خطوات بسيطة للحصول على قصة شعر جاستين تيمبرلك