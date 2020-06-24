نشرة المرأة والصحة.. نصائح للتعايش مع كورونا بعد عودة الحياة لطبيعتها.. مفاجأة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. أطعمة الزنك للوقاية من كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية ، متعلقة بالمرأة والصحة أخر مستجدات فيروس كورونا ، نستعرضها في السطور التالية ..

مفاجأة صادمة.. تناول القهوة يسبب الشعور بالإرهاق لهذا السبب

ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن تناول القهوة فى الصباح جزء اساسي من الروتين اليومى لعدد كبير من الأفراد مما يساعدهم فى الشعور بالراحة والاستيقاظ مما يجعلهم يشعورون فى أغلب الحالات أنهم في حاجة إلى تناول المزيد من الكافيين أو السكر لكى يتمكنوا من استمرار اليوم ".

أكدت الدكتورة ويفر، ان الناس الناس يشعرون بالصدمة فى اغلب الاوقات بسبب مقدار الطاقة التي يمتلكونها دون الاعتماد على الكافيين.فاجسادنا تتمتع بقدرة مذهلة على توليد الطاقة، وسنلاحظ ذلك فور التخلى عن الكافيين، واتباع اسلوب حياة صحى وتناول الاطعمة الغنية بالمغذيات والفيتامينات الصحية .

شدد الاطباء طوال الفترة الماضية على ضرورة اهتمام مرضى الربو والحساسية باجراءات الوقاية من كورونا لانهم اكثر الفئات المعرضة للمرض لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فجرت مفاجئة من العيار الثقيل حيث ذكرت أن الحساسية اليومية، والأشخاص الذين يعانون من الجيوب الأنفية، يمتلكون حماية ضد فيروس كورونا المستجد اكثر من الاخرين، و أكدت هذا الإحصائيات التى ذكرت أن عدد مرضى الربو الذين تأثروا بشدة بفيروس كورونا كان أقل من عامة السكان.

واوضح باحثون أمريكيون وبريطانيون، ان الأطفال والبالغين المصابين بالجيوب الأنفية او الربو يمتلكون عدد خلايا اقل فى الرئتين وهى مستقبلات بروتينات" ACE2" التي يستخدمها فيروس كورونا لدخول الخلايا في أجسامنا.

رفع المناعة هو السبيل الوحيد الذي يلجأ اليه الافراد لتحصين اجسامهم ضد الاصابة بـ فيروس كورونا وعدم التوصل لعلاج معتمد دوليا لهذا المرض تبقى الوقاية ورفع المناعة هما الحل الأمثل، ومن بين أهم الطرق التى تساعد فى رفع المناعة هي تناول الزنك بجرعات مناسبة.

ووفقا لما جاء فى موقع "boldsky" فان الاطعمة التى تحتوى على الزنك مفيدة جدا مثلها مثل الأدوية الطبية بل لاتعرض الانسان للمضاعفات الخطيرة والاثار الجانبية ،ولكن قبل ان تتناولها لابد من معرفة نسبة الزنك فيها ، والجرعة التي يحتاجها الجسم للنساء من فوق 19 سنة هى8 ملليجرام وللرجال فوق 14 سنة 11 ملليجرام.

قرر مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح عدد من المنشآت والمؤسسات مع الحفاظ على صحة المواطنين من الإصابة بـ فيروس كورونا بمجموعة من الاجراءات الوقائية، وذلك بعد استمرار الغلق والحظر لعدة أشهر.

وفى ظل عودة الحياة لطبيعتها قدم الأستاذ الدكتور هشام حتاته، أستاذ المخ والأعصاب و الطب النفسي، مجموعة من النصائح التى لابد من اتباعها للتمكن من التعايش مع فيروس الكورونا فى الفترة القادمة.