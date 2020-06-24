AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وصلت لـ 27 مليون زائر.. وزيرة الثقافة: الخدمة الإلكترونية خلال أزمة كورونا أثبتت نجاحا كبيرا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:44 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة إن إجراءات فتح هيئات وزارة الثقافة من المقرر أن تكون في منتصف شهر يوليو، لافتة إلى أنه تم إفتتاح مسرحيين جديدين، في ساحة دار الأوبرا، تعملان بالتبادل، وفقا للتعليمات الإحترازية للدولة.

وأضافت وزيرة الثقافة، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة أن الوزارة فضلت أن تبدأ عملها بالمسارح المكشوفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءت الإحترازية التي أقرتها الدولة.

وأوضحت "عبد الدايم" أن الوزارة حريصة أن تكون الأعداد بسيطة، لافتة إلى أن نسبة الـ 25 % ليست قليلة، بالنسبة لمساحة المسارح.

وأشارت "عبد الدايم" أن الإفتتاح سيشمل باقي المحافظات وليست محافظة القاهرة فقط، ومنها محافظة القاهرة، والمسارح والمعرض الكبري في باقي المحافظات، لافتة إلى وجود مشروع ثقافي ضخم، كان من المقرر تنفيذه بمحافظة بورسعيد، وتوقف بسبب الأزمة، وسيعاد تنفيذه قريبا .

وتابعت : أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، منذ بداية أزمة فيروس كورونا ، وصلت لـ 27 مليون زائر، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ومنهم زوار عرب وأجانب، وأثبتت نجاحها ، مؤكدة أنها مازالت مستمرة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع أنشطة الثقافة.. 19 مليون زائر من 25 دولة يزورون منصة الوزارة على يوتيوب

إيناس عبد الدايم: وضع برنامج متميز لتفعيل إعلان الرئيس 2020 عامًا للثقافة والوعي.. تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الصناعات الإبداعية.. وزوار القناة على يوتيوب تخطوا 27 مليونا من 28 دولة

وزيرة الثقافة: مسارح مكشوفة للعروض الفنية بعد عودة النشاط.. فيديو

عودة الحياة إلى المسرح.. إسماعيل مختار لـ صدى البلد: ملتزمون بقرارات رئيس الوزراء

بنسبة إشغال 25 ‎%‎ وإجراءات احترازية.. عبد الدايم: عودة الفعاليات الثقافية يعد مردودا إيجابيا لقدرة الوطن على مواجهة التحديات

بنسبة إشغال 25%.. عبد الدايم: عودة الفعاليات الثقافية يعد مردودا إيجابيا لقدرة الوطن على مواجهة التحديات

ترشيحاتنا

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعاما والجرعة المناسبة

إنبي لـ صدى البلد: 4 حالات كورونا في الفريق بعد المسحة الأولى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. 10 أطعمة تقوي المناعة

بدون أدوية.. طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الجرب

للرجال.. 3 خطوات بسيطة للحصول على قصة شعر جاستين تيمبرلك