وصلت لـ 27 مليون زائر.. وزيرة الثقافة: الخدمة الإلكترونية خلال أزمة كورونا أثبتت نجاحا كبيرا

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة إن إجراءات فتح هيئات وزارة الثقافة من المقرر أن تكون في منتصف شهر يوليو، لافتة إلى أنه تم إفتتاح مسرحيين جديدين، في ساحة دار الأوبرا، تعملان بالتبادل، وفقا للتعليمات الإحترازية للدولة.





وأضافت وزيرة الثقافة ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة أن الوزارة فضلت أن تبدأ عملها بالمسارح المكشوفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءت الإحترازية التي أقرتها الدولة.





وأوضحت "عبد الدايم" أن الوزارة حريصة أن تكون الأعداد بسيطة، لافتة إلى أن نسبة الـ 25 % ليست قليلة، بالنسبة لمساحة المسارح.





وأشارت "عبد الدايم" أن الإفتتاح سيشمل باقي المحافظات وليست محافظة القاهرة فقط، ومنها محافظة القاهرة، والمسارح والمعرض الكبري في باقي المحافظات، لافتة إلى وجود مشروع ثقافي ضخم، كان من المقرر تنفيذه بمحافظة بورسعيد، وتوقف بسبب الأزمة، وسيعاد تنفيذه قريبا .





وتابعت : أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، منذ بداية أزمة فيروس كورونا ، وصلت لـ 27 مليون زائر، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ومنهم زوار عرب وأجانب، وأثبتت نجاحها ، مؤكدة أنها مازالت مستمرة .



