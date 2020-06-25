لص و 5 مشترين.. أمن دمياط يعيد سيارة لقائدها مبلغ بسرقتها منذ 6 سنوات

لم يتمالك نفسه من الفرح وبالفعل في الصباح سافر الى محافظة دمياط وتوجه إلى الرائد أحمد الرفاعى ،مدير وحدة مرور فارسكور بمحافظة دمياط ، وهو الذي تمكن من القاء القبض على سارق السيارة واستردادها وتسليمها لمالكها.









البداية عندما حرر مواطن حرر محضر سرقة سيارته برقم 3672 لسنة 2014 جنح النزهة ومنذ هذا التاريخ وتحاول الأجهزة الأمنية استعادة السيارة وتمر السنين ويفقد مالك السيارة الأمل في العثور عليها.



خلال حملة مرورية يقودها الرائد أحمد الرفاعى رئيس وحدة مرور فارسكور، وبإشراف المقدم خالد حسونة رئيس مباحث مرور دمياط، أشتبوه في احد الأشخاص يقود سيارة يبدوا عليه الارتباك وطلب الضابط الرخصة وبفحص الرخصة تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها منذ عام ٢٠١٤ من منطقة النزهة بالقاهرة.



وبالقبض عليه اعترف بأنه اشتراها من شخصين من مركز فارسكور بمبلغ ٤٥ ألف جنيه بدون أوراق، رغم ان قيمتها أكثر من 200 ألف جنيه ، وبالقبض على الشخصين أكدا أنهما كانا قد اشتراها من شخصين من الدقهلية فتم القبض عليهما أيضا ثم اعترفا أنهما اشتراها من مسجل سرقات من مركز فارسكور فتم القبض عليه.





تم احتجاز المتهمين المذكورين وتحرر محضر يحمل رقم 10062 لعام 2020 جنح فارسكور، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتولى التحقيق في الواقعة.