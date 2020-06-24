بعد تعديل العدد.. ننشر التشكيل الكامل للهيئات الإعلامية





أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عدة قرارات جديدة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام وتشمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، حيث تولى كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة مع استمرار حسين زين في رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.

ويعد هذا التشكيل هو أول تطبيق فعلى لقوانين الهيئات الإعلامية الثلاث وهي قانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون ١٧٩ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، والقانون ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام، حيث تضمنت تقليص عدد أعضاء الهيئات ل٩ بمن فيهم الرئيس بدلا من ١٣ عضوا في التشكيل السابق.

ونصت المادة (73) من قانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، يختارون على الوجه الآتى:-

1- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5- عضو من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية.

6- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

7- عضوًا من الإعلاميين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.

8- عضوًا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.

9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.

فيما نصت المادة ٧ من قانون ١٧٩ لسنة ٢٠١٨ والخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، على أن تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من تسعة أعضاء على النحو الآتى:-

1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

4- عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

5- عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

6- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.

7- عضو من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

كما نصت المادة ٧ من قانون ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام على أن تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء على النحو الآتى:-

1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5- إثنين من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

6- ممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه.

7- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من اعضائها العاملين بالصحافة القومية بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة.

8- عضوًا من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.



وينشر " صدى البلد " التشكيل الكامل للهيئات الثلاث بالنسبة للأعضاء على النحو التالي:



المجلس الأعلى للإعلام

1- المستشار محمد عبدالسميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة.

2- أمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

3- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم - ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

4- عزة السيد مصطفى عبدالنبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة (إعلامية بقناة صدى البلد ومقدمة برنامج صالة التحرير)

5- صالح عبدالسميع الصالحي – صحفي (مدير التحرير التنفيذي بأخبار اليوم) وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق وتم تجديد اختياره عضوا بالمجلس

6- نشأت محمد محمد الديهي – إعلامي والرئيس التنفيذي لقناة ten.

7- رانيا متولي هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة (إعلامية ومقدمة برنامج مانشيت على قناة إكسترا نيوز).

8- منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات.



الهيئة الوطنية للإعلام



1- المستشار محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة.

2- خالد محمد إبراهيم نوفل - ممثلا لوزارة المالية.

3- وليد زکریا علي أحمد - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

4- ريهام علي مصطفی کامل السهلي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة (إعلامية ومقدمة برنامج المواجهة على إكسترا نيوز)

5- جمال راجي عنايت إبراهيم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة (إعلامي ومقدم برنامج القاهرة اليوم على قناة أوربت)

6- عمرو عبدالحميد حسن أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة (إذاعي ورئيس شبكة الشرق الأوسط الأسبق ونائب رئيس قطاع الإذاعة الأسبق).

7- سامي عبدالسلام سعدون عبدالمعطي - ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

8- هالة فاروق محمد حشیش - ممثلا لنقابة الإعلاميين (رئيس قطاع القنوات المتخصصة).



الهيئة الوطنية للصحافة



1- المستشار عادل سید عبد الرحيم حسن بريك - نائب رئيس مجلس الدولة

2 - محمد حسن أبو عيش - ممثلا لوزارة المالية.

3 - سامية زين العابدین عبد الله محمد - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة (نائب رئيس تحرير جريدة المساء).

4 أحمد مختار مصطفی طلبة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة

5- وليد عبدالعزيز عبدالعزيز عامر- ممثلا للصحافة القومية (الكاتب الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم).

6- سامح عبدالله محمد - ممثلا للصحافة القومية (مدير تحرير الأهرام).

7- أسامة سعيد محمد عثمان - ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.

8- فاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة (رئيس تحرير روز اليوسف الأسبق).