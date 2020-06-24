الحمد لله.. كرم جبر يستهل رئاسته لـ الأعلى للإعلام بتكريم مكرم محمد أحمد

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، على صدور رئيس صدور قرار جمهوري بتعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث كتب عبر صفحته على "فيسبوك": "الحمد لله".





من جانب آخر، اكد الكاتب الصحفي كرم جبر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، يستهل أعماله بعد تشكيله الجديد، بالاحتفال برئيس المجلس السابق، مكرم محمد أحمد، بشكل يليق بتاريخه ومكانته المرموقة في الصحافة والإعلام، واعترافًا بدوره الكبير في خدمة قضايا الحريات العامة ، والوقوف في ظهر الدولة المصرية، مدافعًا قويًا عن قضاياها وتحدياتها.





وقال جبر ، إنه أجرى زيارة ل رئيس المجلس السابق، في منزله، وقدم له الشكر على الدور العظيم خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة المجلس، وجهوده الكبيرة التي لم تتوقف لحظة واحدة، وطلب منه أن يكون مساندًا بالمشورة والرأي والخبرة.





ومن جهته، أكد "مكرم" تهنئته وسعادته بالقرار، مشيرًا إلى أنه أدى دوره على الوجه الأكمل، وتمنى لرئيس المجلس والأعضاء الجدد التوفيق والسداد.





وأكد "مكرم" أنه لن يبخل- في أي وقت- في تقديم خبرته؛ استكمالًا للمسيرة التي قادها بنجاح.





وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 363 لسنة 2020، الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام ، برئاسة الكاتب الصحفي كرم كامل إبراهيم جبر.





وضمت عضوية المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، المستشار محمد عبد السميع اسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة وامير نبيل جميل ابراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمهندس حسام عبدالمولى صقر ابراهيم - ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعزة السيد مصطفى عبدالنبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وصالح عبدالسميع الصالحي - صحفي ونشأت محمد محمد الديهي - إعلامي ورانيا متولي هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات.





كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 364 لسنة 2020، والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي.





وضمت عضوية الهيئة الوطنية للصحافة كلا من المستشار عادل سيد عبد الرحيم حسن بريط – نائب رئيس مجلس الدولة، وإيهاب محمد حسن أبو عيش – ممثلا لوزارة المالية، وسامية زين العابدين عبد الله محمد – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وأحمد مختار مصطفى طلبة – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، ووليد عبد العزيز عبد العزيز عامر، ممثلا عن الصحافة القومية ، وسامح عبدالله محمد مرسي – ممثلا عن الصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان ممثلا عن العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، وفاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.





وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 365 لسنة 2020 والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبد القادر زين.





وضمت عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، المستشار محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة خالد محمد ابراهيم نوفل ممثلا لوزارة المالية ووليد زكريا على أحمد - ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وريهام علی مصطفي كامل السهلي - من الشخصيات العامة وذوي خبرة وجمال راجي عنايت ابراهيم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وعمرو عبد الحميد حسن أحمد - من الشخصيات العامة و ذوي الخبرة وسامي عبد السلام سعدون عبد المعطي - ممثلا للنقابة العامة للعاملين وهالة فاروق محمد حشيش - ممثلا لنقابة الإعلاميين.



