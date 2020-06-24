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أخبار العالم

ملخص الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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ميـــس رضــا
شارك وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس في اجتماع آليّة التعاون الثلاثيّ مع وزيري خارجيّة كلّ من مصر والأردن؛ لدفع مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا التي تحظى بالاهتمام المُشترَك.



وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة دفع وتطوير التعاون والتنسيق بين بغداد والقاهرة وعَمّان، والعمل على إيجاد المزيد من مجالات التعاون بما يُحقق تطلّعات الشُعُوب الشقيقة.



كما اتفق المُجتمِعون على ضرورة استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه التحدّيات المُشتركة، والتطوُّرات الإقليميّة، ولاسيّما في سوريا وليبيا، فضلًا عن تطوّرات القضيّة الفلسطينيّة.
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وزير الخارجية يبحث التعاون والتنسيق الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق

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