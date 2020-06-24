ملخص الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن.. فيديو

شارك وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس في اجتماع آليّة التعاون الثلاثيّ مع وزيري خارجيّة كلّ من مصر والأردن؛ لدفع مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا التي تحظى بالاهتمام المُشترَك.













وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة دفع وتطوير التعاون والتنسيق بين بغداد والقاهرة وعَمّان، والعمل على إيجاد المزيد من مجالات التعاون بما يُحقق تطلّعات الشُعُوب الشقيقة.











