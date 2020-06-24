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محافظات

خروج 14 حالة جديدة.. تعافى 734 مصابا بكورونا فى مستشفي عزل إسنا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:13 م
كورونا
كورونا
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شمس يونس
اعلنت الدكتورة  إلهام محمد محمود مدير مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الاقصر ، اليوم الاربعاء ، عن شفاء وخروج 14 حالة  من المواطنين المصابين بفيروس كورونا  بعد  تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفي اسنا التخصصي العزل الصحي والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف. 

وعمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج المتعافين بصحة جيدة .

وحرصت المستشفي تحت اشراف الدكتور محمد كشك مدير العزل بها  منذ البداية علي توفير الجو الملائم لتوفير كامل الدعم العلاجي و النفسي للمرضى جميعا ونشر روح التفاؤل والإيجابية في نفوس المرضي لتجاوز الازمة ، حيث يواصل الاطباء العمل الليل بالنهار من أجل راحة المرضي وتقديم كامل الدعم العلاجي و النفسي للمرضى جميعا .


وتضم المستشفى قسم الصحة النفسية، والذى يشكل ركنا أساسيا فى تقديم الدعم النفسي للمرضى، ونشر روح التفاؤل والإيجابية بين المرضي من كبار استشاريى الصحة النفسية.


وكشفت مديرة مستشفي اسنا التخصصي ان ارتفاع  عدد حالات الخروج والتعافي الى  734 حالة تعافي نهائي ، وأكثر من 15 حالة ولادة قيصرية داخل المستشفى لتصل بذلك  إلى اعلي نسب الشفاء وعمليات الولادة علي مستوي الجمهورية. 

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