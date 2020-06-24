محمد منير لجمهوره: لما الكينج وفرقته يبقوا رايقين تسمع مزيكا ما تتعوضش.. فيديو





كتب محمد منير " لما الكينج وفرقته يبقوا رايقين .. تسمع مزيكا ماتتعوضش زي دي".









ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من متابعيه، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات ما بين " يا منير القلب .. طول عمرك رايق.. الكينج ما يتعوضش يا كينج".







وأقام محمد منير، حفلا على اليوتيوب، منذ فترة ، وتصدر تريند "يوتيوب" مقتربا من نصف مليون مشاهدة.



وشهد الحفل خلال الساعة الأولى منه دخول حوالى 100 ألف شخص لمشاهدة منير.



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كما قام محمد منير بتقديم العازفين في فرقته، فقدم عددا من المغنين الصاعدين منهم :"دينا الوديدي، ونوران ابو طالب، وأحمد زيزو"، وعلق قائلًا: أنا وصلت خلاص لمرحلة العكاز وهما بيساعدوني".