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فن

محمد منير لجمهوره: لما الكينج وفرقته يبقوا رايقين تسمع مزيكا ما تتعوضش.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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مريم عزت
شارك الفنان محمد منير, جمهوره بفيديو من احدى حفلاته عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 


كتب محمد منير " لما الكينج وفرقته يبقوا رايقين .. تسمع مزيكا ماتتعوضش زي دي".


ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من متابعيه، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره،  وجاءت أبرز التعليقات ما بين "يا منير القلب .. طول عمرك رايق.. الكينج ما يتعوضش يا كينج". 


وأقام محمد منير، حفلا على اليوتيوب، منذ فترة، وتصدر تريند "يوتيوب" مقتربا من نصف مليون مشاهدة.


وشهد الحفل خلال الساعة الأولى منه دخول حوالى 100 ألف شخص لمشاهدة منير.


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كما قام محمد منير بتقديم العازفين في فرقته، فقدم عددا من المغنين الصاعدين منهم :"دينا الوديدي، ونوران ابو طالب، وأحمد زيزو"، وعلق قائلًا: أنا وصلت خلاص  لمرحلة العكاز وهما بيساعدوني".

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