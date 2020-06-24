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سيارات

تعرف على أفضل حوامل للهواتف داخل السيارة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير ممنا يحرص في الوقت الحال على وجود حامل الهاتف الذكي داخل السيارة كما أصبح من الأشياء المهمة لقائدي السيارات  لذلك لجأت الكثير من الشركات المتخصصة في إنتاج العديد من الموديلات والتصميمات

وسنجد ان من أفضل الماركات الموجودة في القائمة هي ماركة   Mpow وصف بالأفضل إلى توفره بثلاث خيارات من الألون وانه الوحيد في القائمة الذي حصل على تقييم 5 نجوم
اما في  المرتبة الثناية جاء حامل  beam  وبحسب موقع موتور 1 إنه يتميزبمشابك للتشديد وتثبيت الهاتف ومقابض للتعديل على الجانبين .

وفي المركز الثالث جاء AUKEY،  ,ويتميز هذا النوع بوجود مساحة جيدة بين الحامل ولوحة التحكم الخاصة بالسيارة، مع زاوية التفاف 360 درجة.


وحصد المركز الرابع حامل  WizGear،  ومن أبرز مميزاته، أنه يعمل بالمغناطيس، ويتمتع بزاوية التفاف 360 درجة، كما يأتي بأشكال مستطيلة أو دائرية مع جوانب على حوافه لحماية الهاتف.

اما المركز الثالث فكان من نصيب iOttie، ويتميز بقاعدة قوية لتثبيت الهاتف، تضمن سهولة وضعه على لوحة التحكم بالسيارة، مع مقبض لسهولة التحكم.

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