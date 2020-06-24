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للحرص على سلامة الطلاب فترة الامتحانات.. جامعة حلوان: حملات تعقيم مستمرة للمدرجات والقاعات .. و نصائح للوقاية من كورونا وتقوية المناعة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:21 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

ارتداء الكمامة و الحرص على غسيل اليدين .. ابرز نصائح جامعة حلوان للوقاية من كورونا 
تمريض حلوان تناول الطعام الصحى و الشرب المنتظم للماء .. اهم نصائح تقوية المناعة 
جامعة حلوان : 
حملات تعقيم مستمرة للمدرجات و قاعات الامتحانات ..لسلامة طلاب الفرق النهائية 


اعلنت  جامعة حلوان خلال الفترة السابقة بعض النصائح الوقائية من فيروس كورونا المستجد لحرصها الدئم على سلامة الطلاب و العاملين بها و كافة المواطنين و للحد من انتشار الوباء . 


ويجب على طلاب الجامعة من الفرق النهائية  اتباع هذه النصائح خلال فترة  امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2019-2020 ، و التى من المقرر اقامتها بداية من اول يوليو  وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات . 

و تتمثل هذه  النصائح فى : 

1- ارتداء الكمامة باستمرار داخل كافة الاماكن العامة و المواصلات و داخل الجامعة 
2-تغطية الفم عند العطس و السعال 
3- استخدام المطهرات  طوال فترة التواجد خارج المنزل 
4-الحرص على الغسل المستمر لليدين 
5- تطهير الاسطح قبل ملامستها 
6- تجنب مخالطة المرضى او المشتبه بهم 
7- الحرص على التباعد بين الناس
8-تجنب لمس العين و الفم و الانف طوال فترة التواجد خارج المنزل منعا لانتقال الفيروس 
9-  الحرص على اتباع تعليمات وزارة الصحة و الالتزام بها 
10- عدم التواجد بالاماكن المزدحمة 



كما انه قد قدمت كلية التمريض بجامعة حلوان عدة نصائح لطلاب الجامعة و المواطنين  لتقوية جهاز المناعة و التغذية السليمة ، ليصبح قادرا على مواجهة البكتيريا و الفيروسات خاصة وباء فيروس كورونا المستجد . 


و من اهم هذه النصائح : 

1- الاقلاع عن التدخين
2-الحرص على تناول الاطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات 
3- شرب الماء بانتظام يوميا بكمية ما بين 8 الى 10 اكواب 
4-تجنب تناول السكريات بكثرة 
5-ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا 
6- الحرص على النوم من 7 الى 9 ساعات يوميا 
7-تجنب الضغوط و التوتر 
8- غسل اليدين و تعقيمهما باستمرار 
9- الطهى الجيد للطعام 
10- تناول  فاكهة الكيوى و بذور عباد الشمس و الكركم 

و تم تقديم هذه النصائح عبر نخبة من اساتذة كلية التمريض تحت رعاية و اشراف كل من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان.

وسبق واعلنت جامعة حلوان، أنَّ الجامعة تبذل قصارى جهدها لتعقيم منشآتها ومدرجاتها وفصولها وتطهيرها، وخاصة في فترة امتحانات الفرق النهائية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدين  أنَّ عمليات التعقيم والتطهير تتم من خلال استخدام المطهرات والمعقمات الموصى باستخدامها وفق بروتوكول دقيق، بالاضافة الى  تركيب الجامعة بوابات تعقيم على جميع  المنافذ والبوابات لتعقيم الطلاب والعاملين قبل دخول الجامعة. 
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