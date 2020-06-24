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ديني

في تسجيل صوتي.. أمين البحوث الإسلامية: يجب على الجميع استشعار المسئولية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:05 م
الدكتور نظير عياد،
الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
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يارا زكريا
قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن استشعار المسؤولية أحد أبرز عوامل النجاح وأدوات الفلاح، ولمَ لا والإنسان عندما يقف على استشعاره بها فإنه بذلك يكون من أدوات حفظ المجتمع وبقائه، بل والدفع به إلى النهوض والتقدم والرفعة.


وأضاف « عياد» في تسجيل صوتي له تم نشره على الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بموقع « فيسبوك» أن هذا القول لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي من قناعات متعددة أبرزها أن استشعار المسؤولية هو ضرورة حياتية ودينية وأخلاقية وبشرية إضافة إلى أنها ضرورة قانونية.


وأوضح الأمين العام للبحوث الإسلامية أن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين، فهو في حاجة إلى جماعة من الناس يشاركهم ويشاركونه ويخالطهم ويخالطونه، لافتًا: " هذه المشاركة تقضي الوقوف على مجموعة من الحقوق لابد من معرفتها والالتزام بها".




وتابع : كما تقتضي كذلك على جملة من الواجبات لابد أن تؤدي وأن يعترف الجميع بها، مشيرًا: " ومن ثم كان استشعار الموت للمسؤولية ضرورة من الناحية البشرية والاجتماعية، ثم هو ضرورة أخلاقية لما يلتزم عنه في نتائج طيبة تتمثل في الصدق والصلاح واللطف في القول وحسن التعامل مع الناس وغيرها من الأمور التي تصلح بين الناس في المجتمعات. 


وواصل: أنها ضرورة دينية أيضًا لأن العبد منا إذا قام به له من حقوق وما عليه من واجبات استشعر لتلك المسؤوليات التي حمل اياها من قبل مجتمعه وبني جنسه، وهذا من اداء الأمانات التي حث الله عليها ورسوله الكريم في أكثر من حديث، مختتمًا: " هذه المسؤولية لها أدوات وعوامل تدفع إليها كالاخلاص فيها والحرص عليها، والوقوف على تبعاتها، والإلمام  بجميع أطرافها".

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