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سيارات

رسميا: جاكوار تكشف عن I-Pace 2021 الكهربائية بتقنيات جديدة.. صور

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شرطة جاكوار البريطانية لصناعة السيارات الكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة ، I-Pace 2021 بتقنيات جديدة وتصميم محدث بشكل طفيف.

وحصلت السيارة الكهربائية الجديدة I-Pace على نظام ترفيهي Pivi Pro الجديد، والذي يوفر الوصول إلى وظائف مختلفة وعرضها على شاشة لمسية قياس 10 بوصة، بالإضافة إلى شاشة سفلية مقاس 5 بوصة، وشاشة أجهزة قياس رقمية قياس 12.3 بوصة.

بالاضافة الى نظام كاميرا جديد بزاوية 360 درجة بشكل قياسي، بالإضافة إلى تحسين الرؤية الخلفية باستخدام مرآة ClearSight الرقمية والتي تستخدم كاميرا واسعة الزاوية مدمجة في الهوائي المثبت على السقف.

وتحديث النظام الصوتى الاختيارى Meridian ليحصل على سماعتين إضافيتين، وبذلك يصبح المجموع 16 سماعة ومضخم صوت واحد، بالإضافة إلى نظام تنقية هواء المقصورة المحدث، والذي يُمكنه تصفية هواء المقصورة قبل بدء القيادة.

وتتوفر جميع إصدارات السيارة بحزمة Black الجديدة، والتي تتميز بلمسات ملونة لأجزاء معينة مثل محيط الشبك الأمامي اكرومي وأطراف النافذة من الساتان الكرومي، وأغطية المرآة الجانبية ومشتت الهواء الخلفي الرمادي.

كما تضيف حزمة Black شعار خلفي أسود لامع، وبالحديث عن الألوان، فستحصل السيارة على خيارات طلاء جديدة لتشمل أحمر كالديرا وأزرق بورتوفينو ورمادي ايجر، كما تتوفر خيارات جنوط إضافية أيضًا.

وحصلت الاس يو في الكهربائية على شاحن بقدرة 11 كيلووات بشكل قياسي، والذي يتيح شحن السيارة لتسير مسافة 53 كم في الساعة، في حين تستغرق عملية الشحن الكاملة 8.6 ساعة عند استخدام صندوق حائط بقدرة 11 كيلووات، أو 12.75 ساعة عبر صندوق حائط بقدرة 7 كيلوواط، والذي يوفر نطاق كهربي يصل إلى 35 كم لكل ساحة شحن، أما إذا حصلت على شاحن بقوة 50 كيلووات، فيمكنك الحصول على 63 كم من النطاق في 15 دقيقة أو 126 كم بشاحن 100 كيلووات.

وتستمد قوتها من محركين كهربائيين بقوة إجمالية قدرها 400 حصان و696 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين توفر البطارية بقدرة 90 كيلووات نطاقًا إجماليًا يبلغ 470 كم للشحنة الكاملة.

وفي النهاية، يجدر بالذكر أن I-Pace 2021 الجديدة  تتوفر الآن للشراء في بريطانيا بسعر يبدأ من 65,195 جنيه استرليني .

رسميا: جاكوار تكشف عن I-Pace 2021 الكهربائية بتقنيات جديدة.. صور
رسميا: جاكوار تكشف عن I-Pace 2021 الكهربائية بتقنيات جديدة.. صور
رسميا: جاكوار تكشف عن I-Pace 2021 الكهربائية بتقنيات جديدة.. صور
رسميا: جاكوار تكشف عن I-Pace 2021 الكهربائية بتقنيات جديدة.. صور
رسميا: جاكوار تكشف عن I-Pace 2021 الكهربائية بتقنيات جديدة.. صور
رسميا: جاكوار تكشف عن I-Pace 2021 الكهربائية بتقنيات جديدة.. صور
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