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تعليم

الخشت: إعفاء أقارب الدرجة الأولى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بـ قصر العيني الفرنساوي بنسبة 50% من تكاليف العلاج

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:21 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قسم التعليم
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء أقارب الدرجة الأولى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي من ٥٠٪ من تكاليف العلاج بعد تحويلها لمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا سريان قراره السابق بتحمل كافة مصاريف العلاج مهما بلغت لجميع منسوبي جامعة القاهرة في حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا.


وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، قد أقر في وقت سابق تيسيرات جديدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة؛ منها السماح بالعلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص معتمدة من وزارة الصحة، بنفس شروط العلاج الداخلي، بشرط احضار الفواتير مختومة ومعتمدة، وتتحمل الجامعة سداد الثمن المعادل لقيمة العلاج بمستشفياتها بعد التأكد من صحة الفواتير من الجهة المعالج فيها،

 وأصدر قرارًا بتشغيل عيادة كلية الحقوق ومستشفى الطلبة والمنيل الجامعي والملك فهد بقصر العيني لختم تجديد صرف الأدوية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات وذوي الأمراض المزمنة لتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم، وقرر الاستمرار في تجديد قرارات صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة لمدة 3 شهور إضافية وهي: يونيو ويوليو وأغسطس من خلال اللجنة الطبية، ووجه بتخصيص مندوب رسمي تحت اشراف عمداء الكليات ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كل كلية لتكرار وصرف العلاج للأساتذة فوق الستين وذوي الامراض المزمنة، دون الحاجة لتواجدهم شخصيًا

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