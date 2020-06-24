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أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تقترح إنفاق نصف قيمة صندوق الإنعاش الاقتصادي لـ 2021 بعد زوال كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، استكمال ميزانية الاتحاد الأوروبي المقترحة لعام 2021 بحوالي 387 مليار دولار من القروض والمنح، ما يقرب من النصف، من أداة انعاش الاقتصاد المقترح لما بعد زوال جائحة كورونا.

تم اقتراح الأداة التي تبلغ قيمتها حوالي 845 مليار دولار، والمعروفة باسم الجيل التالي من الاتحاد الأوروبي، في مايو.

واقترحت المفوضية اليوم ميزانية الاتحاد الأوروبي بقيمة 166.7 مليار يورو [187.9 مليار دولار لعام 2021 ، ليتم استكمالها بمنح بقيمة 211 مليار يورو وحوالي 133 مليار يورو في شكل قروض في إطار الجيل التالي من الاتحاد الأوروبي، وهي أداة انعاش مؤقتة تهدف إلى تعبئة الاستثمارات وفقا لما اعلنته المفوضية في بيانها، مضيفة أن الأموال ستُستخدم لإصلاح الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي أحدثته جائحة كورونا

ولم يتم بعد اعتماد مقترحات المفوضية من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

مع انتشار وباء كورونا، تبنت العديد من الدول قيودًا صارمة لمنع انتشار الفيروس، ما يقوض اقتصاداتها في هذه العملية ويتطلب اتخاذ تدابير إضافية لتسهيل استعادة الاقتصاد.

ووفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، هناك 1524111 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في القارة ، إلى جانب عدد الوفيات الذي وصل 175456.
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