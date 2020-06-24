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رياضة

أحضان لأ.. محمد صلاح يطبق إجراءات السلامة من كورونا بعد هدفه في كريستال

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم نادي ليفربول على حساب نظيره نادي كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ألكسندر أرنولد افتتح التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يضاعف محمد صلاح من تقدم فريقه محرزًا الهدف الثاني في الدقيقة 44.

واحتفل محمد صلاح بالهدف مع زميليه ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو بدون أحضان أو قبلات، بل قام بالاحتفال عن طريق لمس الكوع تطبيقًا لإجراءات السلامة التي وضعتها رابطة الدوري الإنجليزي للوقاية من فيروس كورونا.

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بينما يحتل نادي كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة.
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