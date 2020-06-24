أحضان لأ.. محمد صلاح يطبق إجراءات السلامة من كورونا بعد هدفه في كريستال





ألكسندر أرنولد افتتح التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يضاعف محمد صلاح من تقدم فريقه محرزًا الهدف الثاني في الدقيقة 44.





واحتفل محمد صلاح بالهدف مع زميليه ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو بدون أحضان أو قبلات، بل قام بالاحتفال عن طريق لمس الكوع تطبيقًا لإجراءات السلامة التي وضعتها رابطة الدوري الإنجليزي للوقاية من فيروس كورونا.





ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بينما يحتل نادي كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة.