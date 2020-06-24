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فن

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة.. إسلام حافظ يرد على انتقادات مسلسل سيف الله

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


الأكثر إحراجا في حياتها الفنية.. قصة سقوط أم كلثوم على مسرح الأولمبياد بـ باريس.. فيديو

تعرضت كوكب الشرق أم كلثوم لموقف محرج، هو الموقف الأكثر إحراجا في حياتها الفنية على المسرح، في أعقاب نكسة 1967.


أحمد مجدي يكشف تفاصيل فيلم الغراب.. والسر وراء هذا 

كشف الفنان أحمد مجدى تفاصيل فيلمه الجديد الذي يحمل اسم الغراب، مضيفا أن الفيلم تجربة صعبة في مشواره الفني.


بعد تعافيه من كورونا.. كريم قاسم: أنتظر عرض الجزء الثاني من مملكة إبليس

تعافى الفنان كريم قاسم من فيروس كورونا المستجد وعاد لممارسة أنشطته وحياته الطبيعية بعد فترة من العزل المنزلي.


بعد إصابتها بـ كورونا.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة

كشفت المطربة رحمة عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.


مستغرب الناس تتكلم بشكل سلبى قبل ما تشوف.. إسلام حافظ يرد على انتقادات مسلسل "سيف الله"

رد السيناريست اسلام حافظ علي الانتقادات التي طالت مسلسل "سيف الله " الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال بعدما انسحب عمرو يوسف من المسلسل ، ومقرر عرضه في شهر "رمضان"  2021.

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