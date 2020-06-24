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اقتصاد

تزامنا مع رفع الحظر ...عارف: مصانع العاشر تعتزم عودة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:13 م
عودة المصانع للعمل
عودة المصانع للعمل
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علياء فوزى
قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن مصانع المدينة تعتزم العمل بكامل طاقتها الإنتاجية عقب قرار الحكومة بتخفيف قيود الحظر من السبت المقبل، وعودة توظيف كافة العمالة التى تضررت جراء أزمة تفشى فيروس كورونا.

وتوقع عارف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" حدوث انفراجة و زيادة الطاقات الانتاجية خلال الفترة المقبلة مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار كورونا مضيفا أن هناك اجراءات يجب اتخاذها الفترة المقبلة لبدء مرحلة التعافى فى القطاع الصناعى و رفع معدل الانتاج .

 وتابع " تتضمن الاجراءات تفضيل المنتج الوطنى والاستغناء عن الواردات التى لها مثيل فى السوق المحلى والزام الاجهزة الحكومية بشراء المنتج المحلى و كذلك هيئة الشراء الموحد للحفاظ على الصناعة الوطنية".

واضاف عارف ،أن دعم المنتج المحلى على حساب المستورد يساعد المستثمر فى زيادة معدلات التشغيل و إقامة مزيد من التوسعات لسد احتياجات و متطلبات السوق مؤكدا أن الصناعة المصرية عليها مسئولية توفير كافة متطلبات المواطنين من السلع بكميات مضاعفة خاصة التى شهدت اقبالا كبيرا عليها خلال الاشهر الماضية فى مقدمتها السلع الدوائية و الغذائية.

و أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،أمس الثلاثاء ، قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد أبرزها عودة المطاعم والمقاهى وفتح السينمات والمراكز الثقافية بنسبة 25% وعودة الدورى والأنشطة الرياضية بالإضافة إلى عمل وسائل النقل حتى الساعة 12 منتصف الليل و تعود للعمل من 4 فجرا.
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