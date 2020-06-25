أخبار جامعة عين شمس.. وكيل صيدلة: امتحانات الماجستير والدبلوم أول سبتمبر...عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة توضح موعد الإعلان عن جداول الامتحانات

_وكيل صيدلة عين شمس: امتحانات الماجستير والدبلوم أول سبتمبر
_عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس توضح موعد الإعلان عن جداول الامتحانات
_حقوق عين شمس :تعلن عن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا
قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث إن طلاب الدراسات العليا مستمرون في العملية التعليمية عن بعد عبر منصات التعليم.
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وأضاف خلال تصريحاته لصدي البلد أنه من المقرر في كلية الصيدلة امتحانهم في أول شهر سبتمبر لذلك هم مستمرون بطريقة تفعالية مع أساتذة الكلية بشكل منظم عن طريق رفع المحاضرات أونلاين وامتحانات الدبلوم أول أكتوبر.
وأكد انهم سيتم امتحانهم بعد انتهاء مرحلة تعليق الدراسة طبقا لقرارات المجلس الاعلي للجامعات ونلتزم جميعا بمثل هذه القرارات التي تصب جميع في مصلحة الطلاب .
قالت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، انه لم يتم الاعلان عن موعد جداول امتحانات طلاب الدراسات العليا حتي الان .
وأضافت الجبالي خلال تصريحاته لـ "صدي البلد" سيأتي القرار بعد اجتماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس سيتم اتخاذ القرار وأعلان المواعيد الرسمية للامتحانات موضحا ان عدد طلاب الدرسات العليا قليل .
اعلنت كلية حقوق جامعة عين شمس نظرا للظروف الي تمر بها البلاد سوف تقتصر اسلئة الامتحان لطلاب الدراسات العليا دبلوم القانون الخاص مادة القانون المدني مع التعميق و القسم الخاص بالدكتور خالد حمدي بالاضافة الي المسؤلية الطبية .
وتابعت الكلية انه من ضمن اسئلة الامتحان دبلوم التجارة الدولية مادة قانون التجارة الدولية بالاضافة الي التعبير عن الارادة في العقد الالكتروني .
كما نوهت الكلية ان الموضوعات سوف تأتي علي النحو التالي :
1_الالتزام بالتبصير
2_جرحات التجميل
3_التجارب الطبية
4_الاذاعة في العقد الالكتروني
5_مرحلة في مراحل العقد الالكتروني .
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إنه تم الانتهاء من رفع جميع المحاضرات لطلاب الدراسات العليا بالكلية من خلال المنصات الإلكترونية.
وأضاف عميد حقوق لـ صدي البلد أنه طبقا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات فإن طلاب الدراسات العليا سوف يمتحنون بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
الجدير بالذكر انه تتولى الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقًا للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي، وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجرى وفقًا لظروف كل جامعة، ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس.