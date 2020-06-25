أخبار جامعة عين شمس.. وكيل صيدلة: امتحانات الماجستير والدبلوم أول سبتمبر...عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة توضح موعد الإعلان عن جداول الامتحانات

_وكيل صيدلة عين شمس: امتحانات الماجستير والدبلوم أول سبتمبر

_عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس توضح موعد الإعلان عن جداول الامتحانات

_حقوق عين شمس :تعلن عن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا

قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث إن طلاب الدراسات العليا مستمرون في العملية التعليمية عن بعد عبر منصات التعليم.





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وأضاف خلال تصريحاته لصدي البلد أنه من المقرر في كلية الصيدلة امتحانهم في أول شهر سبتمبر لذلك هم مستمرون بطريقة تفعالية مع أساتذة الكلية بشكل منظم عن طريق رفع المحاضرات أونلاين وامتحانات الدبلوم أول أكتوبر.





وأكد انهم سيتم امتحانهم بعد انتهاء مرحلة تعليق الدراسة طبقا لقرارات المجلس الاعلي للجامعات ونلتزم جميعا بمثل هذه القرارات التي تصب جميع في مصلحة الطلاب .