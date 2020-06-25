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بين الناس

مواطن يستغيث بحي عين شمس بسبب انقطاع المياه المتواصل

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث المواطن محمد عبد اللطيف بموقع صدى الإخبارى بسبب مشكلة في انقطاع مياه الشرب.

استغاث المواطن محمد عبد اللطيف محمد القاطن بشارع الشركة العربية بحي مساكن عين شمس بالقاهرة بسبب معاناته من مشكلة انقطاع المياه يوميا منذ أكثر من عام ولا تعود قبل الساعة 2 صباحا وانقطاعها المستمر حتى وهو يقطن الدور الأرضي في العقار الذي يسكن به.

وأوضح أنه كان قد تقدم بالشكوى في حي عين شمس أكثر من مرة لكن دون أي جدوى.

وقال إن المياه مهمة جدا خصوصا هذه الفتره بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد وبسبب حاجتهم إلى التعقيم من فيروس كورونا.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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