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برلمان

برلماني: تصنيف مصر الائتماني مستقر رغم كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:02 ص
النائب مدحت الشريف
النائب مدحت الشريف
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الاقتصاد المصري حافظ بعض الشئ على قوته رغم أزمة فيروس كورونا؛  وذلك يظهر من خلال تصميفه الإئتماني الذي لا يزال مستقرًا، إلى جانب توقعات الشهادات الدولية بتحقيق معدلات نمو عالية خلال الفترات المقبلة.

وأضاف النائب مدحت الشريف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، جعلتها توافق على أي برامج إصلاحية مع مصر، مشيرًا إلى أن شهاد صندوق النقد الدولي بتصنيف مصر ضمن أفضل 30 اقتصاد بالعالم؛ لم يأت من فراغ.

وذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصادا، يمثلون 83% من الناتج الإجمالي العالمي.

وتوقع الصندوق في عدد يونيو من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن تنجح مصر والصين في تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة "كوفيد-19" وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد.
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