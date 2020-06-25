5 يوليو.. برلماني: إقرار مشروع قانون المرافعات خلال الجلسة العامة المقبلة

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المرافعات على أجندة أعمال الجلسة العامة، ومن المقرر مناقتشته خلال الجلسات العامة المقبلة برئاسة الدكتور علي العال، والمقرر بدءها 5 يوليو المقبل، على أن يتم إقراره نهائيا وإحالته لمجلس الدولة.





ونوه حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن اللجنة التشريعية، قد وافقت نهائيًا خلال اجتماعها مطلع الشهر الجاري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يتضمن زيادة قيمة الدعاوى في بعض المواضع، وتوافق أعضاء اللجنة على أهمية تعديل القانون وأنه يصب في صالح تطوير منظومة التقاضي.





ويتكون مشروع القانون من 3 مواد رئيسية، وينص على استبدال عبارة 100 ألف جنيه، بعبارة 40 ألف جنيه، وعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آلاف جنيه"، وعبارة "مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" أينما وردت أي منها في المواد 41 و42 فقرة أولي، و43 و47 فقرة أولي، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.