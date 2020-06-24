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عضو صحة بالبرلمان: أفعال اليوتيوبر عمرو راضى مخالفة للقانون.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:19 م
النائب البرلمانى،
النائب البرلمانى، مجدى مرشد،عضو لجنة الصحة بالبرلمان
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محمود محسن
قال النائب  مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن أن القانون يمنع الإعلان عن الأدوية على وسائل التواصل الاجتماعى ، كما يجب إصدار ترخيص من وزارة الصحة قبل تخزين أو الإعلان عن هذا الدواء.

وأضاف "مرشد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية ، أن ماقام به اليوتيوبر عمرو راضى، مخالف للقانون، 

أقرا أيضا 

وعلق "عضو مجلس النواب " قائلا :"جائز نيته تكون جيده ولكن ذلك يعد لعب بحياة البشر ".

وناشد "مرشد"، الجميع أن يتركوا الأمر إلى المختصين والدولة، كون الأمر خطير جدًا لأنه يمس حياة البشر والمرضى بوجه خاص.

وشدد على أن مثل هذه الممارسة يجب أن تنتهى كون الواقعة خطيرة جدًا ، وتابع:" ممكن الدواء ده يكون مغشوش أو غير فعال أو يضر بصحة المرضى وهذا مخالف للقانون".
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