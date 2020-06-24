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برلمان

رئيس حزب الغد: ندعم الموقف الصارم من الرئيس بالتصدي للتوسع التركي في ليبيا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:36 م
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
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معتز الخصوصي
 أكد المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، كامل تأييده ودعمه لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الصارم تجاه التوسع التركي في ليبيا، وتجاه محاوله اردوغان تحويل الشقيقه ليبيا الي مرتع للميليشيات الارهابيه المؤجره و الي منطقه نفوذ له علي غرار سوريا .

 أضاف "موسى" انه الموقف المصري يحافظ علي مستقبل ليبيا كما انه يصون امن مصر واستقرارها، ولن يقبل الاشقاء في ليبيا الاحتلال التركي لبلادهم  ولن يقبلوا ان تتحول بلادهم الي منطقه مفتوحه ومستباحه لتهديد امن مصر.

 وأشار رئيس حزب الغد ان الموقف المصري يتمتع بالدعم الكامل  من البرلمان الليبي المنتخب والممثل الشرعي الكبيى للامه الليبيه، كما انه يتمتع بدعم  عربي كبير من السعوديه والامارات والبحرين والاردن وغيرهم ،

 وقال إن هناك محاولات امميه تقودها دول كبيره  لنزع الشرعيه عن حكومه السراج التي سهلت لاردوغان دخول ليبيا واحتلال بلاده.

 دعا "موسى" ممثلي الشعب الليبي الي سحب الثقه من حكومه السراج التي اطاحت بسياده ليبيا وتسببت في احتلالها واستقدام المليشيات الارهابيه الي الاراضي الليبيه
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