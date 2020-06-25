AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير موارد مائية: التشغيل غير الآمن لسد النهضة سيؤثر على سدود السودان

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور خالد أبو زيد، خبير الموارد المائية والمدير الإقليمي للموارد المائية بمنطقة سيداري، إن تشغيل سد النهضة في إثيوبيا يطرح تساؤلين مهمين "ما هو التشغيل غير الآمن لـ سد النهضة؟ وكيف يؤثر على مصر والسودان؟".

وأضاف "أبو زيد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز" مساء أمس، الأربعاء، أن السودان أول دولة في مصب سد النهضة ولديه 3 سدود، مضيفا أن هناك مخاطر من انهيار سد النهضة نتيجة التشغيل غير الآمن.

وتابع خبير الموارد المائية والمدير الإقليمي للموارد المائية بمنطقة سيداري، أنه من الممكن أن تنهار السدود في السودان في حالة التشغيل غير الآمن، أو بطريقة غير متفق عليها، وقد تؤدي لمشكلة كبيرة.
 
وأكد أن سد النهضة والبحيرة التي ستتكون خلفه في حالة أي خلل في التشغيل سيؤثر على السدود في السودان، كما يؤثر على المياه المنصرفة من سد النهضة.

وأوضح خبير الموارد المائية والمدير الإقليمي للموارد المائية بمنطقة سيداري، أن أي نقص سيتم تقسيمه على مصر والسودان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير سودانى: عيوب خطيرة تهدد بانهيار سد النهضة

ستفكر مرتين.. خارجية السودان: موقف القاهرة والخرطوم القوى لن يمكن إثيوبيا من ملء سد النهضة بدون اتفاق

السودان يوضح موقفه من ملف سد النهضة: لا ننحاز لطرف على حساب آخر.. نحن جزء أصيل في المفاوضات ولسنا وسطاء.. نرغب في اتفاق يرضي الدول الثلاث.. وطالبنا مجلس الأمن بمنع التصرفات والإجراءات المنفردة

مصلحتنا واحدة.. خبير مياه سوداني: السلطات المصرية تدير أزمة سد النهضة بحكمة كبيرة |فيديو

ترشيحاتنا

للسكري والمناعة والأسنان .. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل يومياً

عميل للمخابرات الأمريكية.. سامية زين العابدين: الجاسوس مرسي كان يدعى «جاروليم»

اللجنة الخماسية: عودة الدوري قرار نهائي.. ومدرب الزمالك تحدث باحترافية شديدة.. فيديو

جده تركي وأبوه كان عميلا للإنجليز.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج رأس حربة الإرهاب في ليبيا

جحود القلب.. امرأة تسعل في وجه رضيع متعمدة لتصيبه بحمى خطيرة| فيديو

بدون كمامة أو وقاية.. تجمعات ضخمة للبريطانيين على الشواطئ.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم عيد ميلاده.. العثور على جثة زوجة مسئول بريطاني شهير في غابة

حافية القدمين.. أحلام تخطف الأنظار على البحر بفستان أسود

جحود القلب.. امرأة تسعل في وجه رضيع متعمدة لتصيبه بحمى خطيرة| فيديو