خبير موارد مائية: التشغيل غير الآمن لسد النهضة سيؤثر على سدود السودان

قال الدكتور خالد أبو زيد، خبير الموارد المائية والمدير الإقليمي للموارد المائية بمنطقة سيداري، إن تشغيل سد النهضة في إثيوبيا يطرح تساؤلين مهمين "ما هو التشغيل غير الآمن لـ سد النهضة ؟ وكيف يؤثر على مصر والسودان؟".





وأضاف "أبو زيد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز" مساء أمس، الأربعاء، أن السودان أول دولة في مصب سد النهضة ولديه 3 سدود، مضيفا أن هناك مخاطر من انهيار سد النهضة نتيجة التشغيل غير الآمن.





وتابع خبير الموارد المائية والمدير الإقليمي للموارد المائية بمنطقة سيداري، أنه من الممكن أن تنهار السدود في السودان في حالة التشغيل غير الآمن، أو بطريقة غير متفق عليها، وقد تؤدي لمشكلة كبيرة.

وأكد أن سد النهضة والبحيرة التي ستتكون خلفه في حالة أي خلل في التشغيل سيؤثر على السدود في السودان، كما يؤثر على المياه المنصرفة من سد النهضة.





وأوضح خبير الموارد المائية والمدير الإقليمي للموارد المائية بمنطقة سيداري، أن أي نقص سيتم تقسيمه على مصر والسودان.



