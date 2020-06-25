محمد غنيم في ضيافة اقرأ معانا بقناة الأعلى للثقافة علي يوتيوب.. السبت المقبل

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، في الثامنة ونصف مساء يوم السبت المقبل، الدكتور محمد غنيم وذلك ضمن سلسلة حلقات "اقرأ معانا" حيث يقرأ مقطع من كتابه "حكايات الصيادين - دراسة أنثروبولوجية"، على قناة المجلس باليوتيوب.





يذكر أن سلسلة "اقرأ معانا" تقام ضمن المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك"، وتتضمن قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات، أو لفصل من كتابه أو روايته، أو إحدى القصص القصيرة، أو إحدى قصائده الشعرية، ويقدمها للمهتمين بصوته، مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل "بحد أقصى 10 دقائق"، ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومي على "فيسبوك ويوتيوب"، مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين؛ ويشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر.