حبس أمين عهدة مخزن لاستلامه سكر تمويني ناقص الأوزان

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس أمين عهدة مخزن زيت تابع لاحدي الشركاتن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستلام كمية قدرها 5 أطنان "سكر تموينى" به نقص فى الأوزان بمقدار 1500 جرام إلى 2500 جرام فى الباكتة الواحدة زنة 20 كيلو جرام تعبئة إحدى الشركات لتسليمها للبدالين التموينيين) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وتمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أمين عهدة مخزن زيت تابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه باستلام كمية قدرها 5 أطنان "سكر تموينى" به نقص فى الأوزان بمقدار 1500 جرام إلى 2500 جرام فى الباكتة الواحدة زنة 20 كيلو جرام تعبئة إحدى الشركات لتسليمها للبدالين التموينيين) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.