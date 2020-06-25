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حوادث

تلاعب فى منظومة الخبز.. حبس مالك مخبز لاستيلائه على 3 ملايين جنيه

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:02 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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اسلام مقلد
قررت نيابة السلام الجزئية، حبس مالك مخبز بلدى، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه دون وجه حق من أموال الدعم.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لاستيلائه على مبلغ مالى قدره أكثر من ٣ ملايين جنيه دون وجه حق.

وتبين قيام المتهم بالتلاعب بمنظومة تشغيل الخبز واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء)، طبقا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

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