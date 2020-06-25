الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية: البدء في إنتاج زريعة البلطي اللازمة للاستزراع بالمفرخات.. والعمل على تنفيذ خطة تنمية البحيرات ونهر النيل لإلقاء 20 مليون زريعة من الأسماك المختلفة

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية:

= البدء في إنتاج زريعة البلطي اللازمة للاستزراع بالمفرخات

= إدخال أمهات أسماك مبروك الحشائش وأسماك المبروك العادي إلى صالات التفريخ لتبدأ دورة التفريخ

= العمل على تنفيذ خطة تنمية البحيرات ونهر النيل لإلقاء 20 مليون زريعة من الأسماك المختلفة لزيادة المخزون السمكي





أصدرت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة النشرة الدورية بالأنشطة التي تتم في مختلف مواقعها الإنتاجية.





وقال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة، إن أهم هذه الأنشطة على مستوى المزارع السمكية والمفرخات يتمثل في التالي:





= البدء في إنتاج زريعة البلطي اللازمة للاستزراع بالمفرخات، ثم تم إدخال أمهات أسماك مبروك الحشائش وأسماك المبروك العادي الي صالات التفريخ لتبدأ دورة التفريخ والتي تنتهي في شهر يونيو الجاري.





= العمل على تنفيذ خطة تنمية البحيرات ونهر النيل لإلقاء 20 مليون زريعة من أسماك البلطي النيلي والمبروك الفضي لزيادة المخزون السمكي بالبحيرات ونهر النيل مما يسهم بدوره في زيادة كمية الأسماك المُصادة من هذه المسطحات ، وبالتالي زيادة دخل الصياد المصري الذي تسعي الهيئة جاهدة للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي له.





وأضاف الدكتور خالد السيد أن زريعة مفرخات الهيئة متاحة للجميع سواء مزارع حكومية أو أهلية ، ثم يتم تحضينها في قطاعات التحضين بالمزارع للاستفادة من معدل النمو التعويضي للإصبعيات، كما يمكن استلام الإصبعيات من ساحات التحضين بالمفرخات.





وأوضح أن استزراع هذه الإصبعيات تم خلال شهري ابريل ومايو الماضيين، لتبدأ بعدها عملية التغذية بالأعلاف الصناعية والتى بدأت شهر يونيو حتى نهاية الدورة الإنتاجية في شهر نوفمبر من كل عام، مشيرا إلى أن القائمين على المزارع يراقبون عينات النمو من خلال أخذ عينات من مختلف القطاعات وتسجيل معدل نموها بصفة دورية وذلك لتحديد معدلات الغذاء المناسبة لكل حوض من أحواض المزرعة السمكية ويستمر ذلك حتى نهاية الدورة الانتاجية.





وأضاف رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أنه تم رفع كفاءة مزرعة الزاوية من خلال إدخال بدالات تعتبر بمثابة معدات للتهوية وذلك لتقليل معدل تغيير المياه ورفع كفاءة الإنتاجية في وحدة المساحة ، حيث تكمن أهمية هذه البدالات في الحفاظ على مستوى الأكسجين الدائم لمياه الأحواض خاصة خلال أشهر الصيف الحارة التي تمتاز بانخفاض إمكانية ذوبان الاكسجين في المياه لذا يتم ادخالها لتقليل الإجهاد الواقع على الأسماك نتيجة التذبذب في نسبة الأكسجين في المياه على مدار اليوم مما يحقق معدل نمو جيد للأسماك على مدار الدورة الانتاجية وبالتالي يرتفع متوسط الدورة الانتاجية من 8-10 طن في الفدان الواحد.





وأعلن الانتهاء من إنشاء أحدث مزرعة سمكية بحرية مكثفة بالمفرخ البحرى بالكيلو 21 على مساحة فدان وذلك لإنتاج أسماك القاروص والبلطي الأحمر وتستهدف إنتاج من 12.5 – 17 من الأسماك البحرية مقسمة الى من 7.5 – 10 طن قاروص ومن 4-6 طن بلطي أحمر، وعمل مزرعة تتضمن عدد 6 أحواض دائرية قطر الحوض الواحد 16 متر ويحتوي على كمية مياه تقدر بـ 250 متر مكعب.





كما تحتوى أيضا على وحدة وإنتاج وتصنيع الثلج المجروش والتى تعمل بطاقة 150 كيلوجراما في اليوم ، ووحدة تبريد لتخزين وحفظ الأسماك المنتجَة لحين تسويقها ، وتسعى الهيئة حاليا للحصول على شهادة الجودة لتأهيلها للتصدير.